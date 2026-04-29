Creix la xarxa de la Girocleta: l'Ajuntament projecta cinc noves estacions
Estaran ubicades als barris de Pont Major, Barri Vell, Devesa-Güell, Montilivi i Palau-sacosta
El servei municipal de lloguer de bicicletes passarà a tenir un total de 41 punts d'estacionament
L'Ajuntament de Girona instal·larà aquest any cinc noves estacions de la Girocleta en cinc barris de la ciutat amb l'objectiu de continuar impulsant la mobilitat sostenible i reforçar la connexió entre els diferents sectors urbans i els principals equipaments públics. Amb aquesta ampliació, la xarxa passarà de 36 a 41 estacions.
"La bicicleta pública és una prioritat per a l'Ajuntament. En aquest mandat haurem fet arribar la Girocleta a 15 punts de diferents barris de la ciutat i també l'haurem portat a Salt en clau d'àrea urbana", ha afirmat el regidor de Mobilitat i Espai Públic de l'Ajuntament de Girona, Isaac Sànchez i Ferrer.
Les noves estacions s'ubicaran als barris de Pont Major, Barri Vell, Devesa-Güell, Montilivi i Palau-sacosta i cada una tindrà uns 25 aparcaments. Està previst que es comencin a construir el segon semestre d'aquest any, amb un preu de 38.000 euros (sense IVA) per estació. Paral·lelament, a finals d'any s'adquiriran noves bicis coincidint amb la posada en marxa de les estacions.
Al barri de Pont Major, l'estació s'ubicarà davant de la Biblioteca Just M. Casero, al passatge de Pere Rabat, en el marc del Pla de Barris i amb l'objectiu de millorar la connexió amb Sarrià de Ter. Al Barri Vell, la nova estació se situarà al carrer del Bellaire, reforçant la proximitat amb Sant Daniel i als peus de Montjuïc.
A la zona de la Devesa, l'estació s'instal·larà a tocar del Palau de Fires, a la rotonda de Joaquim Vayreda, millorant la connexió amb aquest equipament, així com amb l'Auditori, el Palau de Justícia i el CAP Güell.
A Montilivi, la nova estació es col·locarà al costat del CAP, a l'aparcament del carrer d'Andreu Tuyet i Santamaria, reforçant l'accés a l'Escola Pericot i apropant el servei al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona.
Finalment, a Palau-sacosta, l'estació s'ubicarà al carrer del Riu Freser, davant del Registre Mercantil, millorant la connexió amb l'aparcament dissuasiu de Mas Gri i amb equipaments com l'Escola Marta Mata, la Clínica Girona i el Consell Comarcal del Gironès.
Prop de sis mil usuaris i cada cop més viatges
Actualment, la Girocleta compta amb 5.848 persones usuàries. El 2025 es va tancar amb 5.691 usuaris i usuàries, un 14 % més que el 2024, quan n'hi havia 4.970.
Pel que fa a l'evolució del servei, la Girocleta va assolir l'any 2025 un total de 686.405 viatges, mentre que el 2024 es van registrar 594.890 usos, fet que suposa un creixement del 15%. El 2023 es van comptabilitzar 528.360 viatges i el 2022 un total de 511.346, fet que consolida una tendència clarament ascendent en l'ús del servei any rere any.
Les estacions més utilitzades el darrer any van ser la plaça de Catalunya amb 43.934 viatges, Ramon Folc amb 43.728, l'estació de trens amb 38.491, Marquès de Camps amb 30.471, Miquel de Palol amb 29.289 i Emili Grahit amb 29.380. Pel que fa a la distribució mensual, els mesos amb més activitat van ser l'octubre amb 79.821 usos i el novembre amb 68.287, confirmant així una elevada demanda especialment a la tardor
