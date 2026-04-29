Els veïns de Girona celebren la fi de dos anys d'inseguretat per l'ocupació d'un bloc a Ferran Puig
Les queixes dels veïns per sorolls, generadors i aigües fecals van ser constants des de l'ocupació de l'edifici l'estiu del 2024
"No ens ho podem creure, hem tingut una nit tranquil·la". Així de pletòrics estaven aquest dimarts els veïns que viuen al costat del bloc situat al número 13-15 de la ronda de Ferran Puig de Girona i que fins aquest dilluns estava ocupat. Ara, l'edifici té un tapiat metàl·lic de forma provisional, perquè els operaris estan treballant en diferents tasques, com neteja i desinfecció de tot el bloc. Aquest dimarts matí, per exemple, es podien veure operaris llançant per les finestres diversos objectes i elements cap al pati interior.
Els veïns, però, recorden que han estat "pràcticament dos anys horribles", amb una "sensació d'inseguretat total" i amb la intranquil·litat que "durant la nit algú et pot despertar dient que has de desallotjar el pis perquè hi ha un incendi". Lamenten que en les últimes setmanes hagi estat un constant de tenir els Mossos a la porta de casa, amb més d'un incendi que s'ha produït. El de divendres passat, fins i tot, va acabar amb sis hospitalitzats per inhalació de fum.
Encara s'esgarrifen quan pensen que "per culpa d'uns altres et poden fer desaparèixer la vida en dos segons". L'edifici va ser ocupat l'estiu 2024 i, des de pràcticament el primer dia, va provocar reiterades queixes per part dels veïns. Fins i tot, dues famílies i una parella que vivia a l'edifici del costat van acabar marxat per les molèsties dels ocupes.
Moltes queixes
Els veïns han fet diferents queixes durant aquest temps. Entre d'altres, el generador, les aigües fecals que arribaven el pati interior, que havien punxat la llum de la via pública o l'elevat volum de la música. "Els Mossos han vingut moltes vegades, però un cop marxaven tornaven els sorolls", lamenten. El període més feixuc va ser entre el maig i l'octubre de l'any passat, quan "cada dia", de dotze de la nit a sis de la matinada, "posaven la música sense descans". "Va arribar un punt que ja no trucàvem als Mossos", assenyalen.
També critiquen la passivitat municipal. "Denunciaves la problemàtica i l'Ajuntament tardava tres mesos a contestar", asseguren. També que la Policia Municipal els deia que era una "decisió política". Per tot això, indiquen que ha estat una espera "llarguíssima" i ja es pensaven que els ocupes estarien "allà més de deu anys".
Alternativa habitacional
Un dels punts clau en aquest desallotjament, segons indiquen, va ser el canvi de perfil dels ocupes. L'entrada al bloc de persones amb antecedents i que cometien delictes creuen que ha "accelerat" el procés de desallotjament. De fet, alguns negocis de la zona deixen clar que hi havia diferents perfils. Alguns es queixen que han patit "robatoris", altres de sorolls de música, sobretot el cap de setmana. També diuen que al principi, essent tot "famílies", hi havia poc moviment, almenys en les hores que els locals tenen obert. Amb l'entrada de "nova gent, la cosa va canviar", assenyalen, i afegeixen que se "sentien crits" i que "llençaven les escombraries des del balcó al mig del carrer".
Per això, els veïns també són clars: "Les autoritats han de gastar diners en pisos socials i poder ajudar" a les famílies vulnerables. Segons expliquen fonts municipals, en el moment del desallotjament, hi havia sis famílies vulnerables. D'aquestes, quatre es van poder "reallotjar" i una cinquena "va anar a casa d'uns familiars". Finalment, la família restant "va marxar sense donar més informació". També detallen que tres persones "individuals" van ser acollides pel Pla de Fred.
