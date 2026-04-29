ERC insta el Govern a prioritzar la nova escola Castellum i acabar amb els barracons a Sant Julià de Ramis
El consistori ha cedit els terrenys i ha invertit 285.000 euros en el desenvolupament urbanístic, però el projecte de la nova escola segueix frenat per manca de pressupost i compromís temporal del Govern
El Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de resolució impulsada per Esquerra Republicana per reclamar la construcció de la nova escola Castellum de Sant Julià de Ramis. La iniciativa, defensada pel diputat gironí Jordi Viñas, insta el Govern a prioritzar el nou centre, garantir-ne la dotació pressupostària i fixar un calendari d’execució concret per desencallar un projecte pendent des de fa massa temps.
Durant la defensa de la proposta, Viñas va advertir que “no podem continuar normalitzant que els infants estudiïn en barracons en condicions precàries mentre el projecte està a punt per començar” i va reclamar al Govern “compromís real, amb pressupost i calendari”. L’alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà, Marc Sayols, ha celebrat l’aprovació i l’ha qualificat de “molt bona notícia per al municipi i per a totes les famílies que fa anys que esperen una escola digna”. Sayols ha remarcat que “l’Ajuntament ha fet la feina i ha posat tots els recursos a l’abast; ara és el torn del Govern de complir i posar data a l’inici de les obres”.
El consistori va cedir els terrenys a la Generalitat el gener del 2025 i ja ha invertit 285.000 euros en el desenvolupament urbanístic necessari. Tot i que el projecte està considerat prioritari des del punt de vista tècnic, fins ara havia quedat frenat per la manca de pressupost i de compromís temporal. Mentrestant, l’escola Castellum continua funcionant en mòduls prefabricats, alguns amb més de 20 anys d’antiguitat, que no s’ajusten a les necessitats educatives actuals ni ofereixen les condicions adequades per a alumnat i professorat.
