Gemma Blasco guanya el Premi Princesa de Girona Art 2026

La directora i guionista barcelonina, nominada als Goya i guanyadora d’un Gaudí per La Fúria, ha estat reconeguda per la seva mirada social i artística

Gemma Blasco, guanyadora del Premi Princesa de Girona Art 2026. / Susana Giron

Redacció

Girona

La directora i guionista barcelonina Gemma Blasco ha estat distingida amb el Premi Princesa de Girona Art 2026. El nom de la guanyadora s’ha anunciat aquest dimecres durant l’acte central del Tour del talent a Granada, presidit per la reina Letícia.

El jurat ha reconegut Blasco per la seva capacitat d’abordar, des del seu treball cinematogràfic i a partir de la seva experiència personal, “nous imaginaris en diàleg amb la tradició clàssica”, així com per la seva “mirada ètica i complexa sobre les realitats socials”. També ha destacat la seva voluntat d’obrir els processos de creació a les noves generacions.

Directora i guionista de cinema

Nascuda a Barcelona el 1993, Gemma Blasco és directora i guionista de cinema. Recentment, ha estat nominada als Premis Goya 2026 a millor direcció novella pel seu llargmetratge La Fúria i ha obtingut el Premi Gaudí a la millor direcció novella. La seva obra es caracteritza per una mirada d’autora compromesa amb temes socials i per una exploració formal que combina sensibilitat artística i reflexió contemporània.

La premiada ha agraït el guardó amb un missatge de reconeixement a les persones que l’han acompanyat al llarg de la seva trajectòria. “Gràcies per valorar la meva proposta i el camí des del qual entenc la creació artística”, ha afirmat Blasco, que també ha destacat que compartir l’experiència amb la resta de finalistes ha estat “profundament inspirador”. La directora ha volgut dedicar el premi als seus mentors, referents i equips de treball. “Aquest premi també és per totes les persones que m’han acompanyat, han estat els meus mentors i referents per mi. I, per descomptat, per l’equip que ha fet possible cada projecte, especialment la meva productora, un exemple de lideratge femení”, ha expressat. També ha desitjat que la seva història i la seva feina puguin servir “d’inspiració als joves”.

Blasco es va formar a l’escola de cinema Bande à Part i ha ampliat la seva formació en tallers internacionals com l’EICTV de Cuba o el programa Filmant a Barcelona amb Abbas Kiarostami. El seu curtmetratge Jauría, estrenat el 2018, va rebre el premi SGAE-Nova Autoria al Festival de Sitges. Posteriorment, va dirigir el llargmetratge experimental El Zoo, estrenat al Festival Internacional de Cinema de Gijón. El seu primer llargmetratge de ficció, La Fúria, es va estrenar al festival SXSW i al Festival de Màlaga, on va obtenir tres Biznagues: millor actriu, millor actor de repartiment i millor muntatge. La pel·lícula també ha estat reconeguda en altres certàmens internacionals i aborda la violència sexual des d’una mirada basada en la reflexió i el respecte cap a les víctimes.

El Premi Princesa de Girona Art forma part dels guardons que concedeix la Fundació Princesa de Girona per reconèixer trajectòries joves en diferents àmbits. Amb Blasco, la comunitat de premiats de la fundació arriba als 91 joves reconeguts.

