Girona celebra 25 anys del projecte «Apadrinem escultures»
Més de 700 alumnes de nou centres educatius han participat aquest curs en la iniciativa, que apropa el patrimoni escultòric de la ciutat als joves
El projecte educatiu i ciutadà «Apadrinem escultures» celebra enguany el seu 25è aniversari a Girona. La iniciativa, que va néixer el curs 2001-2002, ha comptat aquest any amb la participació de més de 700 infants i joves de nou centres educatius de la ciutat. L’acte de cloenda del curs 2025-2026 ha tingut lloc aquest dimecres als jardins del passeig de Fora Muralla, amb la presència de representants municipals, alumnat, professorat i escultors de les obres treballades durant el curs. Durant la jornada, els centres participants han presentat la feina feta i han signat el «Full de compromisos», que els acredita com a padrins i padrines de les escultures.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que el projecte és «fonamental per fer arribar al jovent la necessitat de preservar el patrimoni escultòric de la ciutat». En aquest sentit, ha remarcat que cal «cuidar i protegir el nostre patrimoni cultural» i ha defensat que «tots i totes contribuïm a millorar la cultura a Girona». També el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha subratllat que l’Ajuntament continuarà apostant per projectes que «connecten educació, cultura i ciutadania» i que fan de Girona «una ciutat més conscient, més participativa i més viva».
Els participants
Aquest curs hi han participat sis escoles, un centre d’educació especial i dos instituts: l’Escola Joan Bruguera, l’Escola Verd, l’Escola Josep Dalmau Carles, l’Escola Santa Eugènia, l’Escola Migdia, l’Escola Maristes, l’Escola d’Educació Especial Font de l’Abella, l’Institut Jaume Vicens Vives i l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal. En total, al llarg del curs s’han apadrinat tretze escultures de la ciutat. Entre les obres treballades hi ha Capsa de llum, de Jaume Plensa; Homenatge al president Josep Irla, de Mercè Riba; A mossèn Cinto Verdaguer, de Josep i Jordi Oliver Viver; Els escolars, de Domènec Fita, o diverses peces de Francesc Torres Monsó i Emília Xargay.
«Apadrinem escultures» forma part dels recursos educatius de La Caseta - Recursos Educatius de l’Ajuntament de Girona, que actualment ofereix prop de 400 propostes als centres. Després de 25 anys de trajectòria, el projecte s’ha consolidat com una eina per acostar l’alumnat al patrimoni, fomentar el coneixement de la ciutat i reforçar els valors de Girona com a ciutat educadora.
