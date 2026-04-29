L'Ajuntament de Girona i les brigades municipals tanquen un acord amb millores salarials
Els treballadors van anunciar que deixarien de fer hores extra i que Temps de Flors perillava
L'Ajuntament de Girona ha tancat un acord amb els sindicats Intersindical, CCOO i UGT per fer millores salarials al personal de les brigades municipals i els grups d'acció. L'acord arriba després que els treballadors es plantessin fa unes setmanes i anunciessin que no farien hores extra, tot avisant que el Temps de Flors perillava. Segons l'equip de govern, el document que han signat les parts estableix un "model retributiu més just, clar i coherent" que diferencia entra la "disponibilitat potencial", amb un complement retributiu fix, i la disponibilitat efectiva, quan hi ha una activació, que s'ajusta al temps efectivament treballat i a l'horari en què es duu a terme, sigui diürn, nocturn o festiu.
En un comunicat, el consistori afirma que amb la regulació acordada s'assoleixen els objectius de "reconèixer de manera efectiva la responsabilitat, la disponibilitat i el compromís del personal de les brigades". A més, diuen, s'estableix un sistema retributiu "ordenat, homogeni i adaptat a la realitat del servei". També, afegeixen, evita "la confusió" amb altres figures retributives com són les hores extra i dota el sistema "d'una identitat pròpia i específica, a més de reforçar la capacitat de resposta municipal davant de situacions extraordinàries"".
Ambdues parts celebren la voluntat de diàleg i entesa en el procés de negociació i l'Ajuntament afirma que l'acord rubrica el seu "compromís" per continuar avançant en la "millora dels serveis públics i en les condicions del seu personal". En aquest cas la millora afecta 120 treballadors municipals.
