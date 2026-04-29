Un llibre reivindica la figura de Manel Roqueta, advocat i artista de Girona
Va ser secretari general de la Cambra de la Propietat Urbana i va crear una gran quantitat de dibuixos sobre la vida quotidiana de la primera meitat del segle XX a la ciutat, i de caricatures dels seus protagonistes
Manel Roqueta i el seu temps (1888–1949) és el títol del llibre que s'ha presentat aquest dimarts a Girona per reivindicar la figura d'aquest advocat i artista, que va ser secretari de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, i que va crear una gran quantitat de dibuixos sobre la vida quotidiana de la primera meitat del segle XX a la ciutat, i de caricatures dels seus protagonistes. El llibre, publicat per Documenta Universitaria, té com a editora Rosa Maria Roqueta, neboda de Manel Roqueta que ja va impulsar la tardor de 2024 l’exposició Manel Roqueta. Advocat, artista i ciutadà de Girona amb la voluntat de donar a conèixer la vida i l'obra de seu oncle.
Com ella mateixa explica en la introducció del volum, presentat en una sala de l'Arxiu Municipal de Girona que es va omplir del tot (es va haver d'habilitar espai en una altra sala just al costat), "l’exposició i aquest llibre tenen un doble propòsit. D’una banda, reivindicar la figura de Manel Roqueta (1888–1949) com a ciutadà de Girona, advocat i artista, i situar‑lo en el context cultural de la primera meitat del segle xx. De l’altra, recordar alguns moments clau de la seva trajectòria: la seva feina d’advocat, la importància de la Societat Athenea de Girona (1913–1917) com a institució cultural on exposà per primera vegada, i d’altra banda, commemorar el centenari de la primera de les tres exposicions organitzades pel Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) el 1924, de les quals ell en fou impulsor -juntament amb el seu germà Camil, el meu pare-".
A Manel Roqueta i el seu temps (1888–1949), Rosa Maria Roqueta repassa la biografia del seu oncle, la seva activitat professional i artística, i de retruc explica com era la vida a la Girona d'aquella època, de l'efervescència cultural dels inicis del segle XX al daltabaix que va provocar la Guerra civil. El volum també inclou estudis i articles periodístics sobre Manel Roqueta i l'exposició que se li va dedicar a Girona signats per Lluïsa Faxedas, Lluís Esteve Casellas, Jordi Falgàs, David Iglésias Franch, Francesc Cayuela, Joan Boadas, Lluís Bosch Martí, Alfons Petit (el reportatge Manel Roqueta, una mirada amb humor a Girona, publicat al Dominical del Diari de Girona el 20 d'octubre de 2024), Jordi Grau, Miquel Costa Perich, Toni Iglésies Trias, Anaïs Iglésies Masferrer i Josep Maria Fonalleras.
Rosa Maria Roqueta va detallar aquest dimarts a l'Arxiu com havia estat la recerca de material sobre el seu oncle, primer per a l'exposició i després per al llibre, i va remarcar la intensa activitat artística de Manel Roqueta malgrat haver exercit professionalment tota la vida com a advocat i durant molts anys com a secretari general de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona: "En Manel no va viure de l'art, però l'art li va donar la vida", va assegurar durant una intervenció en la qual va agrair la col·laboració que havia rebut de l'Arxiu Municipal de Girona i dels familiars que li havien proporcionat material sobre Manel Roqueta.
En la presentació del llibre també hi van intervenir la historiadora de l'art Lluïsa Faxedas, que va destacar la tasca de recerca que ha portat a terme Rosa Maria Roqueta, i Lluís Esteve Casellas, cap del servei de gestió documental, arxius i publicacions de l'Ajuntament de Girona, que va elogiar l'edició del volum que ha fet Documenta Universitaria i va reivindicar els treballs d'investigació sobre personatges com Manel Roqueta.
