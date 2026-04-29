La UdG s'uneix a CCOO i CONC per investigar l'impacte de la intel·ligència artificial en el treball
L'acord busca també estudiar la viabilitat d'un hub de Recerca en IA i identificar necessitats formatives per afrontar la transició digital.
La Universitat de Girona (UdG), la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO) i la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) han formalitzat avui un conveni de col·laboració que té com a objectiu el desenvolupament de noves línies de recerca conjuntes entorn de la intel·ligència artificial (IA), la digitalització i el seu impacte en la democràcia i els drets de les persones treballadores. La col·laboració entre les tres entitats comença amb dos projectes de recerca que aborden, des d'una perspectiva complementària, el paper de la IA en l'àmbit laboral i sindical. L'acord també contempla l'estudi de la viabilitat de crear un hub de Recerca i la identificació de necessitats formatives en IA.
El primer projecte que es desenvolupa en el marc d'aquesta col·laboració, “Geografies Obreres Digitals i Intel·ligència Artificial: la negociació col·lectiva com a eina de governança democràtica de la IA”, analitzarà com la implantació de la IA està transformant el treball en diferents sectors i territoris a Espanya. El projecte posarà el focus en el paper de la negociació col·lectiva com a instrument clau per a garantir una governança democràtica d'aquestes tecnologies, a partir de les experiències i percepcions de delegats sindicals.
El segon, "Explorant les possibilitats de l'ús responsable de la IA per a les operacions sindicals”, estudiarà l'ús actual i potencial d'eines d'IA dins de l'organització sindical, amb l'objectiu d'identificar oportunitats, riscos i criteris ètics per a la seva implementació.
Tots dos projectes, que formen part de l'ajuda RYC2023-043382-I finançada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, l'Agència Estatal de Recerca, i el Fons Social Europeu Plus, combinaran metodologies qualitatives i quantitatives, incloent-hi enquestes, entrevistes, grups focals i estudis de cas, amb la finalitat de generar coneixement aplicat i propostes que "contribueixin a una adopció més justa, democràtica i responsable de la IA".
El rector de la UdG, Josep Calbó, afirma que la IA no és només una qüestió tecnològica, sinó també "social i democràtica". L'aposta per la recerca conjunta, segons Agustín Martín, secretari d’Organització i Extensió Sindical de CS CCOO, "es concep com una eina estratègica per a generar coneixement rigorós i independent, capaç d'orientar tant l'acció sindical com el disseny de polítiques públiques". "Disposar d'evidència pròpia resulta clau per a anticipar riscos, formular propostes i reforçar la capacitat d'intervenció en la negociació col·lectiva", afegeix.
Per la seva banda, Belén López, secretària general de CCOO de Catalunya, ha recordat que "el sindicalisme de classe torna a ser determinant en una transformació de gran abast com l'actual transició digital, de la mateixa manera que ho va ser en anteriors canvis històrics".
Els projectes de recerca seran responsabilitat del Departament de Geografia de la UdG i seran dirigits per l’investigador Casey Ryan Lynch.
