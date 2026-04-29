Veïns de la Font de la Pólvora fan fora del barri un home condemnat per assassinat
La pressió veïnal ha forçat la marxa del condemnat per assassinat, que s'havia instal·lat al barri amb la seva parella.
La pressió veïnal ha fet que el santer Carlos Oswaldo Bello Núñez, condemnat per l'assassinat d'un jove a Pineda de Mar (Maresme) el 2006, abandoni el barri de la Font de la Pólvora de Girona, on s'havia instal·lat amb la seva actual parella després de sortir de la presó.
En una sentència del 2009, confirmada un any després pel Tribunal Suprem, l'Audiència de Barcelona va condemnar a dues penes de 17 anys de presó el santer cubà Carlos Oswaldo Bello Núñez i el mariner Marcos Antonio Carrillo López per l'assassinat del jove Francisco Javier Galera Moreno a Pineda de Mar, comès el maig del 2006.
En el judici, els dos condemnats es van incriminar mútuament i van dibuixar una rocambolesca trama de sexe, bruixeria, violència i tràfic de drogues, en la qual Carrillo va acusar Bello d'haver abusat sexualment d'ell i de la víctima.
Aquest fet va ser el que va desfermar la por i la ira a la Font de la Pólvora, on Carlos Oswaldo i la seva actual parella vivien des de feia uns vuit mesos en un pis de lloguer.
El dilluns passat dia 20, el santer i la seva parella van acudir a la comissaria de Mossos de Girona per posar uns fets en coneixement dels agents però, finalment, no van interposar cap denúncia.
Tot i això, quan els agents els van poder identificar van saber que es tractava de Carlos Oswaldo Bello, que havia sortit de la presó pocs anys abans, i de la seva actual parella, Daniel, de 51 anys i nacionalitat espanyola, que segons fonts properes al cas també té antecedents.
La informació es va estendre pel barri i alguns veïns els van identificar erròniament com a abusadors de menors, cosa que va encendre les alarmes veïnals.
Dijous a la tarda, una setantena de veïns, la majoria armats amb pals, van acudir al domicili de la parella per parlar amb el propietari i van advertir que la parella “allí no s'hi quedaria” i que “se n'anirien per les bones o per les males”.
La parella va ser alertada del que ocorria i van optar per anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) dels Mossos d'Esquadra per informar del que estava succeint.
Agents encarregats de tractar amb els representants del veïnat van intervenir i, finalment, diverses patrulles van acompanyar la parella que, “voluntàriament i per evitar conflictes majors”, va recollir les seves pertinences i va abandonar el barri en un vehicle policial, segons fonts properes al cas.
