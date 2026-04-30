El conveni col·lectiu de la neteja i residus de Girona segueix sense acord a pocs dies de la vaga
Les negociacions continuen obertes amb la mediació del Col·legi d'Advocats, després de diverses assemblees dels treballadors
Falten tres dies perquè la plantilla de la companyia que s'encarrega de la neteja i la recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta, comenci una vaga indefinida. Fa dues setmanes, el comitè d'empresa va anunciar que a partir del 4 de maig s'iniciaria aquesta aturada si no s'arribava a un acord pel nou conveni col·lectiu. Tal com ha pogut saber Diari de Girona, aquest acord encara no s'ha produït, tot i que les posicions estan més apropades que fa uns dies.
Aquest dijous s'han dut a terme diferents trobades per desencallar la situació. De fet, tot apunta que hi ha reunions que s'allarguen fins a altes hores de la matinada i, com sempre han dit, el comitè d'empresa continua obert a negociar, ara, amb la mediació que fa el Col·legi d'Advocats. Fa uns dies, van acceptar la proposta de l'Ajuntament perquè els advocats realitzessin aquesta mediació.
Aquest dijous, a més, s'han celebrat diferents assemblees dels treballadors i, tot apunta, que estan vinculades a aquestes negociacions, ja que també s'havia de dur a terme una trobada amb el govern municipal. El mateix Ajuntament, com sempre fa quan hi ha assemblees, va publicar a les xarxes socials que hi podia "haver afectacions en els serveis de neteja i recollida de residus a causa de l’assemblea de treballadors", i que es podien "allargar" fins aquest divendres.
Més d’un any de negociacions
El conflicte entre els treballadors i l’empresa ve de lluny. Fa més d’un any que negocien el conveni col·lectiu sense arribar a un acord i, durant aquest temps, la plantilla ha fet diferents mobilitzacions en senyal de protesta. Els empleats reclamen increments salarials vinculats a l’IPC i uns horaris que els permetin la conciliació laboral.
En paral·lel, i a escala de serveis, demanen més neteja, rutes, i freqüències de pas. També una ampliació de la plantilla i uns vehicles que s’adaptin a les necessitats reals del servei que, segons expliquen, són inassumibles amb els mitjans dels quals disposen actualment. A més, volen que es recuperi la figura de l’escombriaire de barri.
En el moment de tancar aquesta edició no s’havia produït cap acord entre empresa i treballadors. Si les negociacions no arriben a bon port, la vaga impactaria directament amb Temps de Flors, que comença el 9 de maig. Ara per ara, i en cas que es produís l'aturada de la plantilla, es desconeixen com s'organitzarien els serveis mínims.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- «Ahir em vaig connectar amb la difunta tia Ángela»
- Veïns de la Font de la Pólvora fan fora del barri un home condemnat per assassinat
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes