Detingut un jove de 25 anys a Girona per un robatori amb ganivet al barri de Pedret
Tres joves van entrar en un immoble en ruïnes del carrer de Pedret, a Girona, i van sostreure objectes a les persones que s'hi allotjaven
La Policia Municipal de Girona va detenir aquest dimarts al matí un jove de 25 anys per un presumpte robatori amb violència i intimidació al barri de Pedret. Els fets van passar al voltant de dos quarts de vuit, quan tres joves van entrar en un immoble en ruïnes del carrer de Pedret i van sostreure documentació i telèfons mòbils a les persones que s’hi allotjaven.
Segons l’Ajuntament, el detingut duia un ganivet amb què va amenaçar les víctimes. Una patrulla el va arrestar poc després.
