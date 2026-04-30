Els Mossos van aixecar acta a la festa de Cap d'Any de Girona per mancances en seguretat i l'Ajuntament es limita a dir que va ser "tot un èxit"
L'informe policial s'acaba d'arxivar recentment després que el consistori indiqués a la direcció General de Jocs i Espectacles que havia assumit les mesures organitzatives
Els Mossos d’Esquadra van aixecar acta la nit de Cap d’Any per diversos presumptes incompliments detectats durant la festa celebrada a les escales de la Catedral de Girona, organitzada per Fal·lera Gironina amb participació de l’Ajuntament de Girona. Segons ha pogut saber aquest diari, l’actuació es va fer a la 1.37 hores de l’1 de gener de 2026.
A l’acta, els agents hi van fer constar diferents suposades deficiències en l’organització de l’esdeveniment. Entre aquestes, un presumpte excés d’aforament, manca de personal de seguretat —tant controladors com vigilants—, absència de serveis sanitaris, com ara una ambulància, i mancances en la retolació obligatòria.
En aquest darrer punt, segons les fonts consultades, els Mossos van detectar que no hi havia indicacions visibles sobre elements bàsics exigibles en aquest tipus d’actes. En concret, no hi constaven cartells o senyalitzacions sobre la ubicació dels extintors, les sortides d’emergència, el punt on es podien sol·licitar fulls de reclamacions, l’aforament màxim autoritzat ni l’horari de la celebració.
L'arxivament
L’acta es va trametre posteriorment a la Direcció General de Jocs i Espectacles de la Generalitat, que és l’òrgan competent en aquesta matèria. Tot i això, el procediment es va acabar arxivant i no va derivar en cap sanció.
Segons fonts de la Generalitat consultades per aquest diari, l’arxivament es va acordar després que l’Ajuntament de Girona presentés un decret en què apareixia com a coorganitzador de la festa. D’acord amb aquesta interpretació, en assumir el consistori l’organització de l’acte, la competència passava a ser municipal i era l’Ajuntament qui havia d’adoptar les mesures organitzatives corresponents.
Així, la Direcció General de Jocs i Espectacles va donar per tancat l’expedient sense anar més enllà, malgrat les presumptes irregularitats recollides pels Mossos en l’acta aixecada durant la matinada de l’1 de gener.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Girona defensa que la festa de Cap d’Any va ser «tot un èxit» com a proposta cultural i lúdica en una data assenyalada, amb una gran afluència de públic a la plaça de la Catedral i als seus voltants. El consistori assegura que, de cara a futures edicions, "es continuaran introduint millores, tot i que fa una valoració positiva" de la celebració d’enguany. Segons la versió municipal, "es van superar àmpliament les previsions inicials de participació, l’esdeveniment es va desenvolupar sense incidències i es va convertir en un exemple de civisme i convivència, fins al punt que l’Ajuntament considera que es pot consolidar com una proposta festiva de referència per a la ciutat".
