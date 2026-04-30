Girona reparteix compost gratuït per la Setmana Internacional del Compost
L'Ajuntament de Girona distribuirà sis big bags de compost gratuïtament del 3 al 9 de maig per promoure la sostenibilitat
L’Ajuntament de Girona se sumarà un any més a la Setmana Internacional del Compost, que es farà del 3 al 9 de maig sota el lema “Compost! Alimenta la terra que ens alimenta”, amb el repartiment gratuït de compost en diversos punts de la ciutat. El consistori posarà a disposició de la ciutadania sis punts d’autoservei amb big bags de compost procedent de la planta de les hortes de Santa Eugènia, elaborat a partir de restes de sega i poda. El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, destaca que la iniciativa reforça el compromís de Girona amb la sostenibilitat, la gestió responsable dels residus i la promoció de pràctiques que ajudin a fer una ciutat “més verda i resilient”.
El compost es podrà recollir lliurement des d’aquest divendres 1 de maig fins al 9 de maig, o fins que s’esgoti, al carrer de Santa Eugènia 146, al carrer de Can Sunyer 46, a la plaça de l’Assumpció, a la plaça de l’Om i a la pista de bàsquet del carrer de Saragossa, al costat dels respectius centres cívics. A més, l’Oficina per la Sostenibilitat, al carrer dels Ciutadans 4, també es convertirà en punt de repartiment del 4 al 8 de maig, de 9 a 13 hores. En aquest cas, el compost s’entregarà dins d’una paperina per facilitar que la ciutadania se’l pugui endur a casa, juntament amb material informatiu sobre el compostatge i els seus beneficis.
Segons l’Ajuntament, aquesta pràctica contribueix a millorar la fertilitat del sòl, la seva estructura i la capacitat de retenció d’aigua, alhora que permet reduir l’ús d’adobs químics i avançar en el tancament del cicle de la matèria orgànica. El tema d’enguany s’inspira en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, especialment en la protecció dels ecosistemes terrestres, la lluita contra la degradació del sòl i la conservació de la biodiversitat.
