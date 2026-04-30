Girona reubica les àrees d'emergències de residus als barris de porta a porta
L'Ajuntament ha retirat les que hi havia a les zones amb contenidors intel·ligents
L'Ajuntament de Girona ha reubicat les àrees d’emergència de residus que hi ha distribuïdes per la ciutat amb l’objectiu d’adaptar-les al model actual. Concretament, s’han retirat aquelles que estan situades als barris amb contenidors intel·ligents perquè ja no són necessàries amb el nou sistema i s’han col·locat als barris que fan el porta a porta. Aquestes àrees d'emergències són espais amb contenidors tancats i control d'accés per a la fracció orgànica i la resta, habilitats per dipositar-hi residus en situacions excepcionals. Es poden utilitzar 52 vegades l'any per a cada fracció. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, remarca que el canvi permet optimitzar recursos i "adaptar-los millor a les necessitats reals de cada barri".
La reorganització de les àrees d’emergència respon a la implantació del nou sistema de contenidors intel·ligents que ara permet dipositar les cinc fraccions de residus -paper i cartró, envasos, vidre, orgànica i resta- qualsevol dia i a qualsevol hora. Gràcies a aquest sistema, les àrees d’emergència deixen de ser necessàries en aquestes zones, ja que els veïns i veïnes disposen d’un servei flexible i continu.
Per aquest motiu, s’han retirat les àrees d’emergència situades en zones amb contenidors intel·ligents. Es tracta de les que estaven ubicades als barris de la Devesa-Güell, Pla de Palau-Sant Pau, Pont Major, Santa Eugènia i Fontajau.
Paral·lelament, aquestes àrees s’han reubicat en barris amb sistema de recollida porta a porta per reforçar i flexibilitzar aquest model. En concret, s’han habilitat noves àrees d’emergència a Fontajau, a l’encreuament entre el carrer d’Antoni Varés i Martinell i l’avinguda de l'Amical Mauthausen; a l’àmbit de Palau-sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu, al carrer de Reggio Emilia; així com a dos punts del Barri Vell, al passeig de Fora Muralla i a la plaça de Sant Pere. També s’ha reforçat l’àrea d’emergència de la plaça de Domènech Fita, a Montjuïc, amb una nova àrea al costat.
"Amb els contenidors intel·ligents garantim un servei més còmode i accessible a la gran majoria de gironins i gironines, sense oblidar els barris de porta a porta que, amb aquest reforç, també veuran millorada la seva situació actual", afegeix Cot.
