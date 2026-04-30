Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironaocupes Gironabarri de la Font de la PólvoraMarta MadrenasCaixaBankgermans RocaSpar GironaTemps de Flors
instagramlinkedin

Girona reubica les àrees d'emergències de residus als barris de porta a porta

L'Ajuntament ha retirat les que hi havia a les zones amb contenidors intel·ligents

L'àrea d’emergència que s’ha col·locat al carrer de Reggio Emilia. / ACN

L'Ajuntament de Girona ha reubicat les àrees d’emergència de residus que hi ha distribuïdes per la ciutat amb l’objectiu d’adaptar-les al model actual. Concretament, s’han retirat aquelles que estan situades als barris amb contenidors intel·ligents perquè ja no són necessàries amb el nou sistema i s’han col·locat als barris que fan el porta a porta. Aquestes àrees d'emergències són espais amb contenidors tancats i control d'accés per a la fracció orgànica i la resta, habilitats per dipositar-hi residus en situacions excepcionals. Es poden utilitzar 52 vegades l'any per a cada fracció. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, remarca que el canvi permet optimitzar recursos i "adaptar-los millor a les necessitats reals de cada barri".

La reorganització de les àrees d’emergència respon a la implantació del nou sistema de contenidors intel·ligents que ara permet dipositar les cinc fraccions de residus -paper i cartró, envasos, vidre, orgànica i resta- qualsevol dia i a qualsevol hora. Gràcies a aquest sistema, les àrees d’emergència deixen de ser necessàries en aquestes zones, ja que els veïns i veïnes disposen d’un servei flexible i continu.

Per aquest motiu, s’han retirat les àrees d’emergència situades en zones amb contenidors intel·ligents. Es tracta de les que estaven ubicades als barris de la Devesa-Güell, Pla de Palau-Sant Pau, Pont Major, Santa Eugènia i Fontajau.

Paral·lelament, aquestes àrees s’han reubicat en barris amb sistema de recollida porta a porta per reforçar i flexibilitzar aquest model. En concret, s’han habilitat noves àrees d’emergència a Fontajau, a l’encreuament entre el carrer d’Antoni Varés i Martinell i l’avinguda de l'Amical Mauthausen; a l’àmbit de Palau-sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu, al carrer de Reggio Emilia; així com a dos punts del Barri Vell, al passeig de Fora Muralla i a la plaça de Sant Pere. També s’ha reforçat l’àrea d’emergència de la plaça de Domènech Fita, a Montjuïc, amb una nova àrea al costat.

"Amb els contenidors intel·ligents garantim un servei més còmode i accessible a la gran majoria de gironins i gironines, sense oblidar els barris de porta a porta que, amb aquest reforç, també veuran millorada la seva situació actual", afegeix Cot.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents