Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
L'Ajuntament de Girona ha prioritzat tapiar els accessos posteriors de l'edifici, després que diferents persones hi entressin per la part de sota les vies
Les nits tranquil·les a la ronda Ferran Puig de Girona han durat poc després del desallotjament, aquest dilluns, del bloc ubicat al número 13-15 que estava ocupat. Segons expliquen els veïns, durant la nit de dimarts a dimecres, diverses persones van intentar entrar per la part del darrere l'edifici, des de sota les vies.
Detallen que van pujar pels garatges als quals es pot accedir des del carrer de Tomàs Mieres i, des d'allà, van anar saltant fins al bloc que fins fa poc estava ocupat. De fet, van acabar entrant a l'edifici i al pati interior, tal com apunten els veïns, tot i que aquest dimecres matí no hi havia ningú. Temen, fins i tot, que, el fet d'anar caminat per uralita, aquests intents de tornar a entrar al bloc, puguin acabar en un accident. També assenyalen que aquest dimecres matí hi havia agents de la policia que vigilaven la zona i que, en principi, s'havia de reforçar la seguretat aquesta passada nit.
En tot cas, demanen que també es tapiï aquesta part del darrere de l'edifici. Fonts municipals expliquen que, igual que es va tapiar la part dels accessos al bloc, també es tapiarà aquesta part del darrere. L'Ajuntament ho ha "prioritzat pels intents que hi ha d'entrar-hi".
Actuació subsidiària
Cal recordar que l'edifici és de propietat privada i que l'Ajuntament ha tapiat els accessos a l'edifici de forma subsidiària. En el moment del desallotjament, el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, també va criticar que "des del punt de vista judicial no es resolen solucions que haurien de ser molt fàcils i ràpides de resoldre".
A part de tapiar, l'Ajuntament, a partir de diferents operaris, ha començat amb la desinfecció i neteja integral dels habitatges des del primer dia que es va desallotjar. Cal recordar que, segons el Pla General de 2002, el destí final del bloc és l'enderroc per la seva proximitat amb les vies del tren, però el consistori ja va avançar que no serà un procés ràpid.
