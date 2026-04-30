L'Ajuntament de Girona demana a la Generalitat més recursos per als centres educatius davant la privatització d'escoles

Girona demana a la Generalitat que atengui la singularitat de la ciutat amb els recursos necessaris per a l'educació

La façana del Bell-lloc, en una imatge d'arxiu.

La façana del Bell-lloc, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona es reunirà en els pròxims dies amb la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i amb representants del departament per reclamar més recursos econòmics per als centres educatius de la ciutat. El consistori vincula aquesta petició a la necessitat de gestionar les conseqüències de la privatització de les escoles Bell-lloc i Les Alzines, una situació que, segons defensa, ha alterat l’escenari educatiu existent fins ara.

El govern municipal considera que els diners que la Generalitat destinava a Girona a través del concert educatiu d’aquests dos centres s’haurien de mantenir a la ciutat el curs vinent en forma d’inversió i dotacions extraordinàries per a les escoles del municipi. La regidora d’Educació, Queralt Vila Vergés, ha assegurat que “la voluntat de l’equip de govern de Girona, amb l’alcalde al capdavant, és que el govern de la Generalitat atengui la importància i la complexitat d’una ciutat amb 110.000 habitants” i que “es treballi per la singularitat de la mateixa amb els recursos necessaris”.

