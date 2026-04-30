El PSC de Girona proposa un pla per revitalitzar el comerç i atraure inversions amb un nou Govern alternatiu
La regidora Cristina Cots defensa que l'Ajuntament ha de ser un motor actiu per facilitar l'activitat econòmica i recuperar l'atractiu de Girona com a ciutat per viure i treballar
El PSC–Girona pel Canvi ha presentat un nou eix del seu “Govern alternatiu” centrat en la promoció econòmica, amb l’objectiu de revitalitzar el comerç urbà, impulsar un turisme sostenible i reforçar el teixit empresarial de Girona. La formació considera que la ciutat necessita un canvi de rumb en aquest àmbit i reclama un Ajuntament més actiu, capaç d’acompanyar l’activitat econòmica, simplificar tràmits i generar oportunitats per a comerciants, empreses i emprenedors. La regidora Cristina Cots defensa que “l’activitat econòmica necessita un entorn cuidat, segur i amb una administració que faciliti les coses” i sosté que Girona “ha de recuperar atractiu com a ciutat per viure, treballar, comprar i emprendre, amb polítiques públiques orientades a l’acció i als resultats”.
Un dels punts centrals de la proposta és la millora de l’espai públic als principals entorns comercials. Els socialistes plantegen un pla integral amb més inversió en neteja, il·luminació i manteniment, especialment al Parc Central, l’estació, el Barri Vell i accessos com el carrer Barcelona o l’entorn del Trueta, amb la voluntat de reforçar la imatge de Girona com una ciutat “cuidada, segura i competitiva”. També aposten per recuperar el projecte d’eixamplar el centre cap als Eixamples a través de Joan Maragall i Migdia, i per continuar la reforma de plaça Catalunya per relligar els principals eixos comercials i de mobilitat.
En paral·lel, el PSC proposa un pla de seguretat integral amb patrulles de proximitat, mediadors urbans, eines tecnològiques per detectar incidències en temps real i un telèfon directe amb la Policia Local operatiu les 24 hores. A això hi afegeix la declaració de zones de revitalització comercial, amb inversions en pavimentació, enllumenat, jardineria i millora de l’entorn urbà, incentius fiscals per al comerç local i campanyes específiques sota el lema “Girona, cuidem-la”.
Burocràcia i món empresarial
La proposta també posa l’accent en la reducció de la burocràcia. El grup planteja fixar terminis màxims de trenta dies per tramitar llicències, crear una finestra única digital i habilitar agents de suport que informin i assessorin sobre activitat econòmica. Segons Cots, “totes aquestes mesures ajudarien, en última instància, a reduir les traves burocràtiques que tothom pateix i consolidar així l’activitat comercial i industrial amb un incentiu real per facilitar obertures o ampliacions de negocis”. En matèria de turisme, el PSC defensa un model “sostenible i diversificat”, amb l’adhesió a la xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents, la promoció de Girona com a destinació cultural, gastronòmica i de congressos, i un reforç de les sinergies amb l’aeroport i el Patronat de Turisme. També proposa una regulació “més equilibrada” dels pisos turístics per evitar més pressió sobre l’habitatge, i la creació d’una borsa municipal per a estudiants vinculada a la Universitat de Girona.
Pel que fa al món empresarial, els socialistes volen crear una Oficina de Captació i Acompanyament d’Inversions Industrials per impulsar els polígons, atreure noves empreses i consolidar les existents. La idea és facilitar tràmits, coordinar agents i donar resposta ràpida a les necessitats del teixit productiu, alhora que es promou la digitalització, la transició verda, la formació per a pimes i l’assessorament tècnic municipal per a emprenedors. El PSC també defensa aprofitar el desenvolupament del Hub Salut i Benestar per captar inversions i situar Girona com a pol d’innovació. Amb aquest nou paquet de mesures, la formació vol situar la promoció econòmica al centre del debat municipal i reivindicar un consistori que no només reguli, sinó que també faciliti, acompanyi i actuï com a motor del desenvolupament de la ciutat.
