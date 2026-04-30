Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsbarri de la Font de la Pólvoraocupes GironaFestival PereladaGabriel Rufiánlloguers GironaRosa PeralEsteban Andrada
instagramlinkedin

Recuperen sis patinets elèctrics, tres d'ells robats, en el desallotjament de l'edifici ocupat de la ronda Ferran Puig

Els Mossos els retornaran als seus propietaris i investiguen si la resta també són sostrets

Els patinets recuperats pels Mossos d'Esquadra a l'edifici de Girona / Mossos d'Esquadra

ACN

Girona

Els Mossos d'Esquadra han recuperat sis patinets, tres dels quals robats, del desallotjament de l'edifici ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona, que es va fer aquest dilluns passat. En el registre que es va fer després de la intervenció policial a l'immoble per motius "d'emergència i salubritat", els agents van trobar els sis patinets elèctrics i en van comprovar l'origen. Dos d'ells tenien una denúncia per robatori a la mateixa ciutat de Girona, mentre que el tercer figurava com a sostret a Figueres. Ara els Mossos investiguen l'origen dels altres tres patinets i estan fent les gestions necessàries per entregar els que han aparegut com a robats als seus propietaris. L'Ajuntament va tapiar l'immoble per evitar més ocupacions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
