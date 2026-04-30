Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironaocupes Gironabarri de la Font de la PólvoraMarta MadrenasCaixaBankgermans RocaSpar GironaTemps de Flors
instagramlinkedin

La UdG farà un procés participatiu per elaborar un pla de benestar per al personal i els estudiants

L'objectiu és que el document entri en vigor a principis del 2027

una imatge d’arxiu de l’edifici de Les Àligues, seu del Rectorat de la UdG / Jordi Ribot Punti/ICONNA

ACN

La Universitat de Girona (UdG) ha aprovat aquest dijous començar la cocreació d'un pla de benestar per a personal i estudiants. El consell de govern ha aprovat el procés i la metodologia de treball que se seguirà i que constarà d'un procés participatiu per tal de recollir les propostes de la comunitat educativa. L'objectiu del document és promoure entorns saludables, inclusius i sostenibles per tal que la comunitat educativa vegi la universitat no només com un espai de treball i formació, sinó un espai social. La intenció és que el pla de benestar es posi en funcionament a principis de l'any vinent.

El procés de creació d'aquest pla de benestar es començarà a articular a partir de les pròximes setmanes, quan es farà un procés participatiu obert a tota la comunitat universitària. En aquest procés es demanarà quines són les necessitats, prioritats i propostes d'estudiants però també de treballadors de la universitat. Amb totes les conclusions es farà un diagnòstic compartit que servirà de base per elaborar el pla.

D'aquesta manera, la proposta que es faci comptarà amb elements de diagnòstic obtinguts del procés participatiu, objectius i línies estratègiques i accions concretes. Es prioritzarà i posarà en valor allò que la comunitat ha identificat o proposat com a necessitat. Quan el document s'hagi redactat, es portarà al consell de govern de la UdG per tal que s'aprovi. Després entrarà en vigor.

Des del govern de la universitat remarquen que el pla de benestar vol incloure les necessitats que tenen els estudiants però també el personal docent i investigador (PDI) i el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS). La vicerectora de Benestar, Igualtat i Gènere, Sandra Gelabert, explica que l'objectiu del pla és que "les persones que formen part de la comunitat universitària no vinguin només a treballar o estudiar, sinó que gaudeixin de la vida universitària amb nous espais i propostes".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents