La Universitat de Girona acollirà la fase final d'un taller pioner contra la desinformació

L'objectiu és dotar els estudiants d'eines per detectar continguts manipulats i combatre la desinformació, incloent-hi informació generada per IA

Una imatge d’arxiu de l’edifici de Les Àligues, seu del Rectorat de la UdG / Jordi Ribot Punti/ICONNA

Redacció

Girona

La Universitat de Girona acollirà dimarts vinent, 5 de maig, la part final d’un dels tallers d’alfabetització mediàtica contra la desinformació i les notícies falses que aquest curs s’han organitzat de manera pionera a diverses universitats catalanes. La iniciativa l’impulsen Catalunya Internacional, l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la Representació de la Comissió Europea a Barcelona. Després de la sessió hi haurà una atenció als mitjans amb la directora general de Catalunya Internacional, Laura Foraster i Lloret; representants de les dues oficines europees, i la directora del Centre de Documentació Europea i del Centre Europe Direct Girona, Mariona Illamola Dausà.

El taller de Girona es farà en anglès, s’adreça a estudiants de Global Studies i anirà a càrrec de l’equip de formadors de Learn to Check, una entitat sense ànim de lucre especialitzada en alfabetització mediàtica i informacional. Al llarg del curs 2025-26, s’han dut a terme més d’una trentena de tallers en diferents universitats, idiomes i àmbits acadèmics. Les sessions, d’entre una i tres hores, ofereixen eines per verificar informacions, estudis científics, fotografies, vídeos, àudios, continguts generats amb intel·ligència artificial i perfils de xarxes socials, amb l’objectiu de donar recursos als estudiants per detectar continguts manipulats i interpretar millor el fenomen de la desinformació.

