Girona reuneix per primer cop grups municipals i entitats per treballar conjuntament en favor del català
Durant la trobada es fa balanç de les actuacions fetes i es coordinen nous projectes per garantir que el català sigui la llengua preferent i de cohesió social a la ciutat
L’Ajuntament de Girona ha reunit aquesta setmana el grup de treball per la llengua amb la voluntat de reforçar la coordinació en favor del català i d’impulsar noves accions per consolidar-ne l’ús social a la ciutat. La trobada ha incorporat per primer cop els grups municipals, a més de les entitats que ja en formen part, amb l’objectiu de fer balanç de la feina feta i començar a definir les línies d’actuació per al 2026. El govern municipal defensa que aquest pas ha de servir per ampliar el consens polític i institucional en matèria de política lingüística i per garantir que el català continuï sent la llengua preferent i de cohesió social a Girona.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme, va destacar que “el català forma part de la identitat de Girona i és clau per a la cohesió social” i va remarcar que, malgrat que el balanç de la feina feta és positiu, “els reptes són exigents”. Segons va afegir, l’ampliació del grup de treball ha de donar “més eines per impulsar projectes concrets i mesurables que reforcin l’ús del català en el dia a dia de la ciutat”.
Durant la sessió es va presentar la memòria del Servei de Llengua Catalana del 2025, amb les principals actuacions desplegades durant l’últim any per fomentar l’ús de la llengua en diversos àmbits de la ciutat. Tot seguit, es van exposar les activitats previstes per al 2026, amb la voluntat de compartir-les amb els agents implicats i incorporar-hi aportacions. Tant les entitats com els grups municipals van poder posar sobre la taula propostes, necessitats i prioritats de treball.
La reunió es va tancar amb un torn obert de paraula per compartir reflexions sobre la situació actual del català a Girona i sobre la necessitat de continuar impulsant accions coordinades. Amb aquesta segona reunió, el grup de treball es consolida com un espai estable de col·laboració entre l’Ajuntament i el teixit associatiu. A la trobada hi van participar ADAC, ANC Girona, Ateneu 24 de Juny, la Comissió per la Defensa de la Llengua Catalana de l’ICAG, El Foment, Fundació Les Voltes, Òmnium Gironès, Plataforma per la Llengua del Gironès, Salut pel català i Xarxa pel Català, a més de Guanyem Girona, Junts per Girona i el PSC.