Últim intent contra rellotge per evitar una vaga d’escombraries a Girona
La negociació continuarà diumenge al migdia, abans de l’inici de l’aturada indefinida convocada per Girona+Neta per dilluns a les dotze de la nit
Girona entra en les hores decisives per evitar una vaga d’escombriaires. L’aturada indefinida de la plantilla de Girona+Neta continua convocada per aquest dilluns, 4 de maig, a les 00.00 hores, però la negociació encara no està tancada. El comitè d’empresa manté la porta oberta fins a l’últim minut de diumenge i preveu reprendre les converses al migdia, en una mediació contra rellotge abans que la protesta pugui afectar el servei de neteja i recollida de residus de la ciutat. Segons el comunicat del comitè, la plantilla va ratificar la vaga en assemblea i situa el desacord en cinc punts, entre els quals hi ha els horaris, els festius i els increments vinculats a l’IPC. Després de l’assemblea del 30 d’abril, convocada per explicar l’estat de les converses, el comitè assegura que la plantilla li ha traslladat suport de cara als últims dies de negociació.
La vaga indefinida de Girona+Neta continua pendent d’un últim intent de mediació aquest diumenge. El comitè d’empresa assegura que la plantilla manté la convocatòria per a dilluns a les dotze de la nit, però admet que la negociació no s’ha trencat del tot. La previsió és que les parts tornin a seure diumenge al migdia, quan ja només quedaran unes hores per evitar l’aturada.
El conflicte afecta el servei de neteja viària i recollida d’escombraries de Girona, un àmbit especialment sensible perquè una vaga indefinida pot tenir conseqüències visibles en pocs dies als carrers i als contenidors. El comitè insisteix que la responsabilitat d’evitar-la passa per un «moviment real» de l’empresa, després de dues mediacions d’Inspecció de Treball, celebrades els dies 29 d’abril i 1 de maig.
El bloqueig, més enllà dels salaris
Fonts coneixedores de la negociació situen el principal bloqueig en les jornades de treball i en l’obligació de treballar en dies festius, més que no pas en els increments econòmics. Segons aquestes fonts, els augments salarials no han estat el punt que ha concentrat el xoc de les últimes hores, mentre que el treball en festiu i l’organització dels torns continuen sent els elements més difícils de desencallar.
El comunicat del comitè també fixa aquest ordre de prioritats. La plantilla reclama que es respectin els torns i horaris establerts al conveni col·lectiu, que no s’imposi l’obligació de treballar en dies de descans, que els increments salarials quedin vinculats a l’IPC, que hi hagi més estabilitat per al personal eventual i que es mantinguin els drets adquirits al llarg dels anys.
El comitè valora positivament la voluntat d’escolta de l’Ajuntament de Girona per reorganitzar els serveis dins dels marges del plec de condicions, però sosté que a la taula de negociació les dues posicions continuen enrocades. També precisa que la mediació del Col·legi d’Advocats, citada en les últimes hores, encara no s’ha produït.
Sense reunió aquest dissabte
Un altre element que ha tensat el calendari és que el comitè lamenta no haver estat convocat a cap reunió aquest dissabte, 2 de maig. Això deixa la negociació concentrada en la jornada de diumenge, amb molt poc marge abans que la vaga pugui començar formalment.
La convocatòria de vaga ja havia estat aprovada a mitjans d’abril. El 30 d’abril, la plantilla es va reunir en assemblea per conèixer l’estat de les negociacions i, segons el comitè, va traslladar suport als seus representants en aquest tram final.
La ciutat arriba així al tram final del conflicte amb dues opcions obertes: un acord d’última hora que desactivi la vaga o l’inici d’una aturada indefinida en un servei bàsic per al dia a dia de Girona.
