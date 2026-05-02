Girona vol “mimar” l’entorn de la ronda de Ferran Puig
El govern municipal admet que el carrer és un punt negre de contaminació i planteja guanyar ventilació, ampliar voreres i estudiar un únic sentit de circulació de la via
L’entorn de la ronda Ferran Puig no només arrossega el conflicte del bloc ocupat. L’Ajuntament de Girona també vol posar la mirada en el futur urbanístic d’una zona que, segons va admetre aquest dijous el govern municipal davant els veïns, fa massa temps que espera una transformació. Durant la reunió informativa amb residents de Ferran Puig i Tomàs Mieres, l’alcalde, Lluc Salellas, va reconèixer que es tracta d’un dels punts amb més contaminació atmosfèrica de la ciutat i va defensar que cal “mimar” aquest àmbit amb millors connexions, més qualitat urbana i una nova ordenació de la mobilitat.
L’alcalde Salellas va recordar davant els assistents que Ferran Puig és un espai especialment castigat pel trànsit i per la configuració urbana actual. “És la zona on hi ha més contaminació de tota Girona”, va afirmar. En aquest sentit, va admetre que en algun moment la ciutat haurà d’afrontar el debat sobre el pes del vehicle privat en aquest eix viari. Segons va exposar, una de les opcions que hi ha sobre la taula és reduir la circulació i avançar cap a un únic sentit de marxa, una idea ja recollida en estudis previs encarregats per l’Ajuntament. Tot i això, va matisar que qualsevol decisió haurà d’anar lligada a una revisió més global de la mobilitat de sectors com Jaume I, Mercadal o la plaça Marquès de Camps. La possibilitat d’un sol carril de circulació a Ferran Puig no és nova. Un informe municipal, que va avançar Diari de Girona, sobre els eixos del carrer Barcelona i Riu Güell planteja prohibir el sentit nord cap a la Devesa i aprofitar l’espai alliberat per fer-hi un carril bici bidireccional i reorganitzar el trànsit dels carrers adjacents.
La ventilació
Més immediata és la voluntat de canviar la fesomia urbana del sector. El consistori treballa en una modificació dels àmbits de Tomàs Mieres 1 i 2, tocant a les vies del tren. El planejament vigent des del 2002 ja estableix que les edificacions massa pròximes al ferrocarril han de recular fins a deixar una franja mínima de 15 metres. Això obriria nou espai públic en una zona avui molt encaixonada. Salellas va defensar que aquesta operació ajudaria també a reduir la contaminació. Segons va explicar, un dels problemes actuals és que Ferran Puig és “un carrer amb edificis alts i molt estret”, fet que dificulta la ventilació. Si els blocs reculen i s’obre més espai entre façanes, “hi haurà molt més aire que passa”, va dir, amb una millora tant ambiental com acústica.
En paral·lel, l’Ajuntament vol prolongar el carrer Sèquia fins a Bernat Boades amb un pas més amable per a vianants. La idea és connectar millor els dos costats de les vies i generar una nova porta d’entrada al sector, menys dominada pels cotxes i amb més qualitat urbana. Tanmateix, els veïns van aprofitar la trobada per reclamar actuacions urgents. Alguns van insistir en la necessitat de reduir la contaminació que pateixen diàriament, mentre d’altres van denunciar "la falta d’arbrat", "la brutícia sota les vies" o la velocitat excessiva d’alguns vehicles.
El govern municipal va respondre que comparteix part del diagnòstic, però va defensar que cal ordenar prioritats i encaixar qualsevol canvi en un debat global de mobilitat. També va apuntar mesures complementàries com estudiar noves zones verdes d’aparcament per a residents, amb l’objectiu de reduir cotxes buscant plaça.
