Us fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a Girona: un problema recurrent
La memòria anual de la Defensora de Girona assenyala la necessitat de millorar el control de les targetes de mobilitat reduïda per evitar greuges a qui realment les necessita
Una de les queixes més curioses que apareixen en la memòria anual de 2025 de la Defensora de la Ciutadania de Girona, Marta Alsina, és l'ús fraudulent de persones amb mobilitat reduïda, de persones que són mortes. La defensora apunta en el document que va rebre la queixa per part d'una ciutadana i amb la col·laboració de l'Associació de Multicapacitats va constatar que l'ús fraudulent era cert i que això "ocasionava un greuge important a qui realment necessitava fer ús" de la targeta per aparcar en llocs expressament per persones amb mobilitat reduïda a la ciutat.
En aquest sentit, Alsina va proposar canviar "el sistema de control respecte a la vigència i titularitat" de les targetes de les persones de mobilitat reduïda. També que "s’establissin mecanismes adequats per facilitar la informació entre administracions per tal que fos el màxim de real i actualitzada possible".
La mateixa memòria, que va ser presentada aquest dilluns en un ple extraordinari (tot i que la defensora no va explicar aquest cas concret), també recull una queixa per la disconformitat per la sanció per l'ús fraudulent d'una targeta de persona amb mobilitat reduïda. La defensora explica que aquest tipus d'autoritzacions "generen contínuament problemes tant per ignorància, descuit o, a vegades, mala fe de les persones que les utilitzen, com per la dificultat de controlar realment l'ús que se'n fa en els casos de titular no conductor, que només es poden fer servir quan el titular va dins el vehicle".
Dues multes
En aquest cas, es va fer un ús fraudulent perquè la persona que tenia l'autorització no estava en aquell moment en el vehicle. Alsina, en el seu escrit, deixar clar que la Policia Municipal ha de "continuar sancionant i denunciant els casos en què la ciutadania utilitza fraudulentament i abusa de les autoritzacions, perquè no li corresponen o perquè excedeixen el temps d'estacionament". Al mateix temps, però, també remarca que "l'ideal" seria que es "poguessin evitar sancions a persones que en un moment determinat cometen un error que es pot rectificar a l'instant".
En aquest cas, es van posar dues multes: una de 200 euros per un estacionament incorrecte, i una altra de 301 euros per l'ús fraudulent de la targeta de persones amb mobilitat reduïda. Alsina remarca que no hi va haver "mala intenció, ni cap ús fraudulent, ni cap ànim de lucre o comercialització" per fer aquest ús fraudulent.
L'ordenança fixa multes de 200 euros per estacionar en zones d'ús exclusiu per a persones amb mobilitat reduïda sense estar autoritzat. L'ús fraudulent, en canvi, està regulat per una altra llei i comporta una infracció lleu i una sanció econòmica d'entre 301 i 6.000 euros. En les últimes xifres, facilitades per l'Ajuntament, es detalla que el 2024 es van posar 921 multes per aparcar en espais reservats per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda.
