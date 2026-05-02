Veïns d’una urbanització de Cassà fa més d’un mes que estan sense telèfon ni internet
L’Ajuntament assegura que ha reclamat la reparació a les companyies responsables, però denuncia que «incompleixen sistemàticament les seves obligacions»
Veïns de la urbanització Els Refugis de les Gavarres, a Cassà de la Selva, denuncien que fa més de 30 dies que estan sense servei de telèfon ni internet després que les fortes ratxes de vent tombessin diversos pals de la línia telefònica i de fibra òptica. Els afectats asseguren que, des d’aleshores, han obert múltiples incidències amb la companyia responsable i han contactat amb l’Ajuntament i altres administracions, però continuen sense una solució ni un termini clar de reparació.
Segons expliquen els veïns, l’única resposta que han rebut fins ara és que «no hi ha novetats». Mentrestant, afirmen que continuen «completament incomunicats en ple 2026» en una zona habitada i situada en un entorn natural pel qual transiten excursionistes, ciclistes i visitants. Els afectats lamenten que la ubicació de la urbanització, dins l’àmbit de les Gavarres, s’hagi convertit en un problema quan fallen serveis bàsics com les telecomunicacions. La situació, remarquen, no és només una molèstia. Els veïns alerten que la manca de connexió té conseqüències directes en el seu dia a dia, com la impossibilitat de teletreballar en alguns casos o les dificultats que pot generar en cas d’emergència no disposar de línia fixa. També denuncien una sensació d’abandonament i la manca d’informació després de més d’un mes de la incidència.
Zones rurals
Els afectats consideren que aquest cas posa sobre la taula una problemàtica més àmplia vinculada a la desatenció de les zones rurals o periurbanes pel que fa a infraestructures bàsiques. Per això, reclamen una actuació urgent per restablir el servei i demanen que se’ls informi amb claredat dels terminis previstos per resoldre la incidència.
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha confirmat a Diari de Girona que té constància de les incidències i assegura que, des del primer dia, ha fet diverses reclamacions a les companyies responsables, tant de telefonia com elèctriques. El consistori remarca que aquestes empreses són les responsables del servei i defensa que el marge d’actuació municipal és limitat. «Nosaltres només podem apretar i insistir, que ja és el que fem», assenyalen fonts municipals. Des de l’Ajuntament també critiquen que les companyies «no paren d’incomplir sistemàticament les seves obligacions». Tot i aquestes reclamacions, els veïns continuen a l’espera que es reparin els pals caiguts i es recuperi el servei de telèfon i internet a la urbanització.
