Les obres de la plaça d'Espanya de Girona avancen amb l'adjudicació dels serveis tècnics
Adif adjudica la direcció de les obres per 80.615 euros, però la reforma encara no té empresa adjudicatària
L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha fet un pas més per començar les reformes de la plaça d'Espanya de Girona adjudicant la setmana passada els serveis de consultoria, direcció d'execució i assistència tècnica pel control de les obres a l'empresa aragonesa Extremera LED Asociados SLU. Ho ha fet per un import de 80.615,26 euros, tot i que el preu de sortida era de 95.009,14 euros.
L'adjudicació, segons consta en el document, es va produir el passat 14 d'abril. És a dir, mig any després que Adif publiqués a la seva plataforma de contractació les dues empreses que optaven a fer les tasques. Una, l'adjudicatària i, l'altra, Tylin Spain SL, que va fer una oferta de 83.285 euros. El 14 d’octubre, l’ens ferroviari va publicar les dues empreses que optaven a fer aquestes tasques.
Segons consta també en el document d'adjudicació, hi ha un termini de vuit mesos per l'execució. Això, però, no significa que les obres de la plaça d'Espanya comencin de forma imminent, ja que el que són les reformes en si encara no s'han adjudicat. En una reunió a finals de març amb els veïns de l’Eixample, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va explicar que «abans de final de mes (març)» l’Estat va dir que adjudicaria les actuacions. També va anunciar que «al voltant d’aquest estiu començaran». Això sí, s'han col·locat unes tanques en una part de l'esplanada que fa unes setmanes no hi havia.
Mesos d'espera
A mitjan abril, es van adjudicar els treballs de consultoria, direcció i assistència tècnica de les obres, passat el període que va anunciar Salellas. A més, s’ha entrat al maig, però, i encara no hi ha notícies de l’empresa que durà a terme totes les actuacions o, almenys, no apareix la companyia seleccionada en la documentació penjada per Adif en el procés de licitació. L’inici de l’expedient va ser el 21 de juliol de 2025 i el 8 d’octubre es van anunciar les empreses que optaven a fer les reformes. Han passat gairebé set mesos i encara no se sap qui les farà.
Hi ha deu empres que opten a fer les obres. Copisa Constructora Pirenaica va ser la que va rebre millor puntuació (45,04), tenint en compte tots els criteris com el programa d’actuacions ambientals o la seguretat i salut. Va fer una oferta de 3.110.479,78 euros, rebaixant en mig milió el preu de sortida, que era de 3.623.166,66 euros.
No va ser la que va fer l’oferta més baixa. La UTE formada per José Antonio Romero Polo SAU i Aglomerats Girona va proposar fer les tasques per 2.860.490,07 euros, però va assolir una puntuació menor (37,6).
L’objectiu de les obres és crear una zona diàfana d’apropament a l’estació, on ara hi ha una esplanada completament en desús després que desaparegués l’antiga estació d’autobusos abans de la pandèmia. L’objectiu principal és fer una nova urbanització que prioritzi el vianant, a part de crear un carril bici que passarà per davant l’estació. Segons el contracte, l’adjudicatària tindrà quatre mesos per completar les obres.
