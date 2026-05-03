Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
Una sentència declara nul l'acomiadament del treballador, obligant a la seva readmissió
El consistori remarca que "totes les places es cobreixen d'acord amb la legalitat"
L'Ajuntament de Cassà de la Selva acomiada un treballador després d'agafar una baixa i després d'una sentència favorable i que hagi estat readmès, aquest denuncia "places irregulars" dins l'Ajuntament per "crear llocs de treball sense convocatòries públiques". Els fets es remunten el setembre de 2023, quan Ricardo Baladon va guanyar la plaça d'auxiliar de manteniment a través d'un concurs públic.
En aquell moment, ja es va adonar que en la convocatòria hi havia uns "principis que no quadraven", però com que va tenir la plaça ho va deixar passar i va entrar a treballar al consistori. Quatre mesos després va haver "d'agafar la baixa", i un cop es va reincorporar, el juny de 2024, i després de sol·licitar la reducció de jornada per tenir cura del seu fill, el van acomiadar.
Critica que va ser per "notificació electrònica" i que ningú li va comunicar cara a cara. En aquesta notificació s'indicava que "no havia complert el període de prova", que segons les bases de la convocatòria era de "dos mesos" i el van acomiadar quan n'havien passat vuit. Els fets van acabar als jutjats.
La jutge va acabar donant la raó al treballador i va declarar l'acomiadament nul per discriminació per malaltia. L’empleat es va reincorporar a la feina (tot i que el cas està ara al TSJC), però el lloc que va guanyar a partir d'una convocatòria, "ja li havien donat a una altra persona". Assegura que, segons la convocatòria, la plaça s'havia de "tornar a ofertar mitjançant concurs-oposició", cosa que no va passar, i es queixa d'una "dinàmica de favoritisme". Això també es va portar a judici i hi ha dues sentències favorables a Baladon, que declaren que el treballador ha de tornar a la plaça que va guanyara concurs.
Diferències laborals
Baladon també explica que, abans de ser acomiadat, va veure "certes irregularitats", amb "preferències cap a altres persones" i també es va sentir "una mica apartat". Segons explica, li posaven les "feines més dures" i no li proporcionaven les eines o recursos suficients "potser per forçar" la seva sortida o que no "complís" amb el període de prova.
Totes aquestes "diferències" es van fer saber a l'alcalde, Pau Presas, a partir d'una "instància" que, afirma, "mai va tenir resposta". Tampoc va aconseguir reunir-se amb el batlle, malgrat que ho va "intentar". Sí que van tenir conversa per missatges de mòbil, però sempre li acabava "donat llargues" dient-li que "ja se solucionaria".
Resposta municipal
Per la seva banda, fonts municipals detallen que "no s'ha realitzat cap adjudicació irregular" i que "totes les places es cobreixen d'acord amb la legalitat". A més, remarquen que es va acomiadar al treballador "per causes objectives" i que quan es va readmetre després de la sentència es va fer en la "condició de laboral fix que va obtenir amb el procés selectiu".
El consistori remarca que es va readmetre el treballador "amb les mateixes condicions", complint així "la sentència assignant al treballador una plaça de la mateixa categoria i amb les mateixes funcions i condicions que la que va guanyar". Afegeixen que el procés selectiu havia de servir per cobrir un "contracte de relleu per una jubilació parcial". Després de l'acomiadament, "la plaça va quedar buida i es va recórrer a la borsa de treball, que va generar el mateix procés selectiu, per tal de complir amb les obligacions de manteniment que estableix la llei per a la jubilació parcial", apunten des del consistori.
