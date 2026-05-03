La Universitat de Girona bat rècord de mobilitat amb 474 estudiants estrangers el curs 2024-2025
L'Erasmus+ és el programa amb més alumnes estrangers a la UdG, amb 341 el curs passat, mentre que els convenis bilaterals van aportar-ne 107, liderats per estudiants mexicans
La Universitat de Girona va assolir el volum més alt d’estudiants rebuts en els programes de mobilitat el curs passat, 2024-2025. Va arribar als 474 alumnes procedents de diferents països o comunitats autònomes espanyoles que van fer l'Erasmus+, el SICUE-Séneca (Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris d'Espanya) o els convenis bilaterals. El creixement és d’un 13,3% respecte al curs anterior.
El programa que, per excel·lència, porta més estudiants de fora a la UdG és l'Erasmus+. El curs passat van arribar 341 alumnes a través d'aquesta iniciativa i en els darrers cinc cursos (des del 2020-21 marcat per la pandèmia) n'han estat 1.336. Domina, clarament, Itàlia com a país d'on arriben més estudiants a Girona. Al llarg dels últims cinc cursos n'han estat 414, amb una diferència clara respecte al segon del llistat, Alamània (130). El tercer són els Països Baixos (97).
Amb l'Erasmus+ han arribat alumnes de 41 països en els últims cinc cursos. N'hi ha d'una procedència també poc habitual, com és el cas d'Etiòpia (5), Cambodja (2), Filipines (2) o Malàisia (1).
Per altra banda, en els últims cinc cursos han arribat a la UdG 373 alumnes a partir de convenis bilaterals, en una xifra que ha crescut en els últims anys (en van ser 107 el curs passat). En aquest programa domina Mèxic, amb 112 estudiants que han arribat a la UdG des del curs 2020-21. Pel que fa al SICUE-Sèneca n'han arribat 150 en els últims cinc cursos. El País Basc domina amb claredat el llistat, amb 97. S'ha de destacar, però, que els alumnes que arriben a través d'aquest programa han anat decreixent, ja que en el curs 2021-22 en van ser 48 i el passat 26.
Estudiants que marxen
Des del curs 2020-21, 1.859 estudiants han arribat a la UdG a través dels programes de mobilitat. En l'altre costat de la moneda, hi ha hagut 1.925 alumnes que estudien a la institució gironina que han marxat fora en els últims cinc cursos. Tanmateix, el curs passat hi va haver més alumnes que van venir i no que van marxar. Ho van fer 420 estudiants a través dels programes Erasmus+, el SICUE-Sèneca, el Drac (vinculat a la Xarxa Vives d'universitats), i altres programes. S’ha baixat respecte a cursos anteriors, perquè el 2022-2023 van ser 454 estudiants que van marxar.
Amb l’Erasmus+, 1.336 alumnes de la UdG han marxat en els últims cinc cursos. Itàlia encapçala la llista de països d'on provenen els alumnes que fan aquest programa, amb 225. El segueix Bèlgica, amb 173, però no va ser cap d'aquests dos que va liderar el llistat si només es té en compte el curs passat. Va ser França amb 51.
Aquestes són les opcions preferides per part dels alumnes que estudien al centre gironí, però també n'hi ha d'altres més poc habituals. Per exemple, amb el programa Erasmus+ dos alumnes han viatjat fins a Xipre en els últims cinc cursos, i amb els programes que van més lluny de les fronteres europees hi ha Perú, Xina o la República de Corea, encara que el preferit és Mèxic, on hi han anat 49 alumnes de la UdG en els últims cinc cursos.
