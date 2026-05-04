CaixaBank omplirà La Carbonera de color i compromís social per Temps de Flors
El projecte «Unió Floral» incorpora peces elaborades per usuaris de la Fundació Ramon Noguera amb la implicació de la Fundació “la Caixa” i voluntaris de l’entitat
CaixaBank tornarà a ser present aquest any a Girona, Temps de Flors amb una intervenció floral a La Carbonera, un dels espais del recorregut del festival, que acollirà el projecte «Unió Floral». La proposta vol posar l’accent en el treball compartit, la cooperació i el valor de la diversitat a través d’un muntatge floral amb dimensió social.
La instal·lació, executada per Joan Manel Floristes, pren com a punt de partida la imatge del gerro com a element comú i de suport. A partir d’aquesta metàfora, el projecte planteja com flors diferents, agrupades i sostingudes en una mateixa base, poden construir un conjunt més equilibrat i resistent.
Visualment, el muntatge farà una aposta pel color, tant a l’interior com a la façana de La Carbonera. L’espai incorporarà una quarantena de gerros de fusta pintats amb colors vius, il·luminació, cintes de colors i elements suspesos. A l’exterior, tres grans composicions florals descendiran per la façana per reforçar la presència de la proposta al carrer.
Fundació Ramon Noguera
Un dels elements destacats del projecte serà la participació de la Fundació Ramon Noguera, que ha treballat durant mesos en la creació de l’ornamentació floral no fresca. Les peces han estat elaborades pels usuaris de l’entitat dins el seu procés formatiu i d’inclusió social, amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank.
El muntatge també comptarà amb la implicació dels Voluntaris de CaixaBank, que han participat en les tasques de preparació i instal·lació durant els dies previs a l’obertura de Temps de Flors. Aquesta acció s’emmarca en el Mes Social de CaixaBank, en què l’entitat impulsa diferents iniciatives solidàries arreu del territori.
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, ha destacat que «la presència de CaixaBank a Temps de Flors respon a la voluntat de continuar donant suport a iniciatives del territori que combinen cultura, creativitat i retorn social». També ha remarcat que la feina de la Fundació Ramon Noguera i dels voluntaris fa que el projecte «tingui ànima i connecti directament amb les persones».
