Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim
Una veïna de Salt ha estat detinguda aquest dilluns per matar la seva parella en un garatge del municipi, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Els fets han passat en un garatge del carrer Doctor Ferran. La policia catalana ha explicat que la dona té 31 anys i que la detenció ha tingut lloc cap a les quatre de la tarda, quan s'ha presentat a la comissaria per informar que havia mort l'home. Els Mossos s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han localitzat el cos de la víctima sense vida i amb signes de violència. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos ha obert una investigació per esclarir les causes del succés.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha informat, per la seva banda, que la magistrada de la plaça 4 d'Instrucció de Girona ha practicat l'aixecament del cadàver de l'home i s'ha fet càrrec de la investigació.
El TSJC confirma que la presumpta autora de la mort violenta ha estat detinguda i és parella de la víctima. També indica que no consten antecedents entre els dos i que la causa és secreta.
Aquest és el segon crim de l'any a les comarques gironines. El passat 22 de març, Adrián Romero, el veí d’Olot de 31 anys, va morir després de rebre una ganivetada a l'esquena al mig d'un carrer de la capital garrotxina.
