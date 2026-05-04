Els escombriaires de Girona situen l'IPC com a "principal escull" per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga

Xifren el seguiment de l'aturada en un 100% i acusen l'empresa d'intentar enfrontar-los amb l'Ajuntament

Part de la plantilla de Girona+Neta concentrant-se aquest matí a les portes de la seu del polígon Mas Xirgu.

Part de la plantilla de Girona+Neta concentrant-se aquest matí a les portes de la seu del polígon Mas Xirgu. / Xavier Pi / ACN

La plantilla de Girona+Neta situa l'IPC com a "principal escull" per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombraires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El portaveu del comitè, Gregori Soto, subratlla que ha de ser Girona+Neta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del què recull el contracte (que és la part que assumeix el consistori). Els treballadors, que s'han concentrat a les portes de l'empresa, critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada "deixant en espera punts fonamentals del conveni", com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. "No volem afectar 'Temps de Flors, però al capdavall les vagues es fan quan es té més poder per reivindicar", diu Soto.

