Girona celebra els 25 anys del Centre Cívic Pla de Palau i la Biblioteca Ernest Lluch amb una programació especial
La celebració inclou activitats infantils, actuacions musicals, conferències i exposicions per recordar els èxits i la trajectòria dels espais
El Centre Cívic Pla de Palau i la Biblioteca Ernest Lluch commemoraran aquest maig els seus 25 anys de trajectòria amb una programació especial que s’allargarà del 5 al 17 de maig. L’Ajuntament de Girona ha preparat diverses activitats per celebrar un quart de segle de vida de dos equipaments que, amb el pas del temps, s’han consolidat com a espais de referència del barri, oberts a la participació i vinculats a la vida comunitària.
L’acte central tindrà lloc aquest dimarts, 5 de maig, a les 18 hores, a la sala Anna Pagans del centre cívic, amb la presència de l’alcalde, Lluc Salellas; la vicealcaldessa, Gemma Geis; la tinenta d’alcaldia Núria Riquelme; la regidora Queralt Vila i el regidor del barri, Isaac Sánchez. Salellas ha destacat que aquests dos espais són “clau per a la cohesió social i la vida comunitària del barri” i ha remarcat que els 25 anys de recorregut posen en valor “el compromís amb la cultura de proximitat i la participació ciutadana”, així com la implicació del veïnat i de les entitats. En la mateixa línia, el tinent d’alcaldia Quim Ayats ha defensat que l’aniversari de la biblioteca reafirma l’aposta del govern per “una cultura de proximitat, accessible i transformadora” i ha subratllat que les biblioteques són “una eina clau per garantir la igualtat d’oportunitats, enfortir el teixit comunitari i fer de Girona una ciutat més cohesionada”.
La celebració d’aquest dimarts inclourà jocs d’escacs gegants, les actuacions de les corals Musicandis i Viarany i un petit refrigeri amenitzat amb un concert de Mandie Rules. També s’hi lliurarà el premi del concurs infantil convocat per dissenyar el cartell del 25è aniversari, que ha guanyat Lina Pizio Vives. L’Ajuntament ha volgut reconèixer amb aquesta proposta la participació dels infants en el dia a dia dels dos equipaments. Riquelme ha remarcat que el centre cívic i la biblioteca expliquen “molt bé què vol dir fer ciutat des de la proximitat, la cultura i la cohesió social” i ha assegurat que, durant aquests anys, han estat “espais vius, oberts a tothom, que han crescut de la mà del barri i de les entitats”. Després de l’acte inaugural, la programació continuarà amb espectacles infantils, xerrades, concerts, teatre i una passejada pel barri. La commemoració també inclourà diverses exposicions als espais del centre cívic, que recolliran records, experiències i iniciatives que han marcat aquests 25 anys de trajectòria compartida.
