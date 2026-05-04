Girona+Neta i el comitè no arriben a cap acord i la vaga d’escombriaires continua
Els treballadors asseguren que l’empresa ha rebutjat la seva proposta sense presentar cap contraoferta i denuncien falta de voluntat de diàleg
Girona+Neta i el comitè de vaga no han arribat a cap acord i la vaga indefinida d’escombriaires continua activa a Girona. Segons ha informat el comitè en un comunicat, la part social va deixar una proposta sobre la taula després de la reunió celebrada ahir a la nit, però l’empresa l’ha rebutjada aquest dilluns sense presentar cap contraoferta.
Els representants dels treballadors també critiquen que, en aquesta ocasió, les parts «ni tan sols» han compartit el mateix espai de negociació, tot i que la part social ho havia demanat. Segons el comitè de vaga, aquest fet evidencia «l’absència de voluntat real de diàleg» per part de l’empresa. En el comunicat, el comitè es reitera en la seva posició sobre el conflicte salarial. Els treballadors defensen que els increments salarials d’una empresa privada no s’han de carregar a diner públic, provinent dels impostos de la ciutadania, i asseguren que aquest és precisament el plantejament que defensa l’empresa.
La vaga indefinida ha començat aquest dilluns a la mitjanit i afecta el servei de neteja viària i recollida de residus de Girona. L’aturada arriba a les portes de Temps de Flors i ja ha deixat les primeres acumulacions de deixalles en alguns punts de la ciutat durant el primer dia de protesta.
«Seguiment de vaga»
El comitè també explica que ha rebut una convocatòria de l’Ajuntament de Girona per participar aquest dimarts, a dos quarts de tres de la tarda, en una reunió de «seguiment de vaga». Els representants dels treballadors asseguren que continuaran treballant «en defensa dels drets de les persones treballadores» i reclamant una «negociació real i efectiva».
