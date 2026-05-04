Girona presenta els resultats del fons d'innovació que ja ha finançat set empreses
L'Ajuntament i l'ICF presenten els resultats d'un fons que ha impulsat set projectes empresarials innovadors amb 1,4 milions d'euros des del seu inici
L’Ajuntament de Girona i l’Institut Català de Finances (ICF) presentaran el dilluns 11 de maig els resultats de l’ICF Girona Fons d’Innovació, una línia de finançament pensada per donar suport a projectes empresarials innovadors de Girona i de l’àrea urbana. L’acte es farà a les 12 hores a la Cambra de Comerç de Girona i servirà, alhora, per continuar promovent aquest instrument entre les empreses del territori amb potencial de creixement.
La sessió arrencarà amb la intervenció de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, continuarà amb una xerrada del tinent d’alcaldia de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, Xavier Aldeguer, i del delegat de l’ICF a Girona, Lluís Bruguera, i es tancarà amb la participació del president de la Cambra, Jaume Fàbrega. Segons Geis, “l’ICF Girona Fons d’Innovació és una eina estratègica per ajudar a créixer empreses innovadores que generen talent, activitat econòmica i ocupació de qualitat a Girona i al conjunt de l’àrea urbana”. La vicealcaldessa destaca que “les dades demostren que aquesta col·laboració entre administracions funciona i dona resultats” i remarca que en només un any i mig ja s’han impulsat set projectes de sectors diversos, fet que, a parer seu, confirma “la fortalesa i la capacitat innovadora del teixit empresarial gironí”.
Des que es va posar en marxa, el fons ha finançat set projectes amb un total d’1,4 milions d’euros durant el 2025 i el que portem de 2026, en àmbits com la salut, la indústria, el turisme i la consultoria. Aldeguer subratlla que “Girona té talent, capacitat emprenedora i un ecosistema d’innovació cada vegada més potent” i defensa que aquest instrument permet “transformar idees i projectes innovadors en iniciatives empresarials reals amb capacitat de créixer i generar impacte”. El programa ofereix préstecs amb condicions avantatjoses a empreses joves innovadores d’entre 3 i 5 anys d’antiguitat que desenvolupin projectes amb alt component innovador en sectors com la indústria digital, les ciències de la salut, la biotecnologia, el comerç, el turisme, la transició energètica o l’economia de l’envelliment.
El fons està dotat amb 5 milions d’euros per al període 2025-2028, amb 1,2 milions anuals, dels quals el 76% provenen de l’ICF i el 24% del pressupost municipal. Els préstecs van dels 100.000 als 300.000 euros, amb un tipus d’interès de l’Euríbor a 12 mesos més un diferencial de l’1,5%, un termini màxim de sis anys i la possibilitat d’un any de carència. La iniciativa va ser reconeguda el 2025 per la Fundació Pi i Sunyer com una bona pràctica en l’àmbit local per la seva capacitat d’innovació i de transferència.
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
- Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
- L’abandonament de vaixells creix en els ports esportius gironins i catalans
- Max Navarro: 'treballo molt i soc conscient que no tothom té les mateixes oportunitats que jo
- Manolo García i Quimi Portet: «El Último de la Fila és tornar a casa; estàvem bojos per la música i això ens continua unint»