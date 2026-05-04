Girona presenta els resultats del fons d'innovació que ja ha finançat set empreses

L'Ajuntament i l'ICF presenten els resultats d'un fons que ha impulsat set projectes empresarials innovadors amb 1,4 milions d'euros des del seu inici

Girona presentarà els resultats del fons ICF Girona Fons d’Innovació i en reforçarà la difusió entre el teixit empresarial. / Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona i l’Institut Català de Finances (ICF) presentaran el dilluns 11 de maig els resultats de l’ICF Girona Fons d’Innovació, una línia de finançament pensada per donar suport a projectes empresarials innovadors de Girona i de l’àrea urbana. L’acte es farà a les 12 hores a la Cambra de Comerç de Girona i servirà, alhora, per continuar promovent aquest instrument entre les empreses del territori amb potencial de creixement.

La sessió arrencarà amb la intervenció de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, continuarà amb una xerrada del tinent d’alcaldia de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, Xavier Aldeguer, i del delegat de l’ICF a Girona, Lluís Bruguera, i es tancarà amb la participació del president de la Cambra, Jaume Fàbrega. Segons Geis, “l’ICF Girona Fons d’Innovació és una eina estratègica per ajudar a créixer empreses innovadores que generen talent, activitat econòmica i ocupació de qualitat a Girona i al conjunt de l’àrea urbana”. La vicealcaldessa destaca que “les dades demostren que aquesta col·laboració entre administracions funciona i dona resultats” i remarca que en només un any i mig ja s’han impulsat set projectes de sectors diversos, fet que, a parer seu, confirma “la fortalesa i la capacitat innovadora del teixit empresarial gironí”.

Des que es va posar en marxa, el fons ha finançat set projectes amb un total d’1,4 milions d’euros durant el 2025 i el que portem de 2026, en àmbits com la salut, la indústria, el turisme i la consultoria. Aldeguer subratlla que “Girona té talent, capacitat emprenedora i un ecosistema d’innovació cada vegada més potent” i defensa que aquest instrument permet “transformar idees i projectes innovadors en iniciatives empresarials reals amb capacitat de créixer i generar impacte”. El programa ofereix préstecs amb condicions avantatjoses a empreses joves innovadores d’entre 3 i 5 anys d’antiguitat que desenvolupin projectes amb alt component innovador en sectors com la indústria digital, les ciències de la salut, la biotecnologia, el comerç, el turisme, la transició energètica o l’economia de l’envelliment.

El fons està dotat amb 5 milions d’euros per al període 2025-2028, amb 1,2 milions anuals, dels quals el 76% provenen de l’ICF i el 24% del pressupost municipal. Els préstecs van dels 100.000 als 300.000 euros, amb un tipus d’interès de l’Euríbor a 12 mesos més un diferencial de l’1,5%, un termini màxim de sis anys i la possibilitat d’un any de carència. La iniciativa va ser reconeguda el 2025 per la Fundació Pi i Sunyer com una bona pràctica en l’àmbit local per la seva capacitat d’innovació i de transferència.

