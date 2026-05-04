Girona veu «insuficients» els serveis mínims per la vaga dels treballadors de Girona+Neta
El govern municipal reclama més recollida de l’orgànica i no descarta serveis d’emergència si hi ha risc de salubritat
L’Ajuntament de Girona considera «insuficients» els serveis mínims decretats per la Generalitat davant la vaga indefinida de Girona+Neta, que ha començat aquest dilluns a la mitjanit. El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, ha explicat que el consistori havia reclamat que la fracció orgànica es pogués recollir cada 48 hores i ha advertit que el govern municipal estarà pendent de l’evolució de l’aturada per activar, si cal, serveis d’emergència en cas de risc per a la salubritat. «Veurem com aniran succeint les properes hores», ha afirmat Cot, que també ha demanat la col·laboració de la ciutadania i dels comerços per reduir al màxim la generació de residus mentre duri el conflicte.
