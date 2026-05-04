Els hostalers de Girona critiquen l'impacte de la vaga: "Les deixalles són a la porta dels establiments"
L'associació atribueix l'aturada a "un fracàs de la gestió política" que repercuteix de ple en "la imatge" de la ciutat
Aquests són els serveis mínims de la vaga de Girona+Neta
L'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga de recollida d'escombraries ja té als bars i restaurants de la zona del Barri Vell. "Com sempre, la brossa se'ns ha quedat a la porta dels nostres establiments", afirma el president de l'entitat, Xavier Garcia. L'associació subratlla que l'estampa de les deixalles als carrers i places repercuteix de ple no tan sols "en la imatge" de la ciutat sinó també amb la caixa dels locals. "És evident que no pots asseure't en una terrassa on hi ha escombraries al costat", diu Garcia. El president atribueix la vaga indefinida "a un fracàs de la gestió política", diu que l'aturada ja es veia a venir, apunta directament a l'Ajuntament i reclama "celeritat màxima" per arribar a un acord.
La vaga de recollida d'escombraries, que ha començat aquesta mitjanit, ja és visible en alguns punts de la ciutat. En algunes àrees de contenidors hi ha trastos i deixalles al costat, però un dels llocs on es nota més és al Barri Vell i a la plaça Independència. En aquesta zona, on hi ha molts bars i restaurants, les bosses o capses de cartó s'amunteguen al costat dels contenidors que cada dia treuen els establiments. A més, hi ha papereres que ja són plenes a vessar.
"Com sempre, la brossa se'ns ha quedat a les portes dels establiments; i això causarà brutícia, males olors i fins i tot pot derivar en plagues", critica el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona. Tot i que alguns locals han optat per tornar a entrar les deixalles, en espera de veure com evoluciona la vaga, Xavier Garcia també critica que hi ha gent que ha llançat les escombraries de casa allà on hi ha els contenidors dels bars i restaurants.
El president subratlla que la vaga "ja es veia venir" i en responsabilitza directament l'Ajuntament. "Una vegada més, és un fracàs de la gestió política amb un servei públic, que acaba perjudicant de nou els qui paguem", diu en referència als imports que els establiments han d'assumir per la taxa d'escombraries. "Una taxa que, des de fa uns quants anys, és desmesurada", afirma Garcia.
El president de l'Associació d'Hostaleria explica que ja n'estan "cansats" del mal funcionament del servei. De fet, no entra ni tan sols a valorar si avui s'han complert o no els serveis mínims per la vaga. "Quan la recollida obligatòria no ha funcionat com pertocava d'ençà que va canviar el sistema, pots entendre per on ens passem els serveis mínims", critica Garcia.
"Carregat d'excuses"
Davant la vaga amb la recollida d'escombraries, que els treballadors de Girona+Neta han convocat amb caràcter indefinit, l'associació reclama a les parts "celeritat màxima" per arribar a un acord i trobar "una solució" que desencalli el conflicte. I novament, critica el consistori per donar sempre "excuses" amb la recollida d'escombraries i li reclama no defugir la part que li pertoca.
"La responsabilitat de donar aquest servei a la ciutadania i als establiments que paguem religiosament els nostres impostos és seva", diu Garcia en referència a l'Ajuntament. I hi afegeix: "La plantilla té dret a fer vaga per aconseguir les seves reivindicacions, però la capacitat de no solucionar-ho abans ja és símptoma de la mancança política que tenim en aquesta ciutat".
Xavier Garcia lamenta que la vaga no tan sols afectarà "la imatge" de Girona a les portes del 'Temps de Flors', sinó que si s'allarga, també repercutirà a la caixa dels bars i restaurants. "És evident que no pots asseure't en una terrassa on hi ha escombraries al costat", afirma.
Per últim, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona assegura que l'única recomanació que poden fer als establiments és la de "seguir treballant" i que les deixalles "vagin al carrer". I visiblement enutjat, conclou: "Tant de bo ens mobilitzéssim com fan els treballadors i tota la brossa la portéssim a la porta de l'Ajuntament".
