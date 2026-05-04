El comerç de Girona lamenta que Temps de Flors torni a arrencar pendent de les escombraries
El president de l’Associació d’Hostaleria i la presidenta de Girona Centre Eix Comercial lamenten l’impacte de l’aturada en la imatge de la ciutat i en l’activitat dels establiments
«Com sempre, la brossa se’ns ha quedat a la porta dels nostres establiments». La frase del president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, Xavier Garcia, resumeix el malestar d’una part del sector davant les primeres conseqüències visibles de la vaga dels treballadors de Girona+Neta. L’aturada, que ha començat aquest dilluns a la mitjanit, ja ha deixat acumulacions de deixalles en punts del centre com la plaça de la Independència, una zona amb una elevada presència de bars i restaurants, i ha encès la preocupació del comerç i l’hostaleria a les portes de Temps de Flors.
Garcia ha criticat l’impacte que la vaga ja té als bars i restaurants del Barri Vell i de l’entorn de la plaça de la Independència. En declaracions a l’ACN, el president de l’associació ha advertit que l’estampa de les deixalles als carrers i places repercuteix de ple en la imatge de la ciutat, però també en l’activitat dels locals. «És evident que no pots asseure’t en una terrassa on hi ha escombraries al costat», ha lamentat.
L’Associació d’Hostaleria atribueix la situació a «un fracàs de la gestió política» i reclama «celeritat màxima» per arribar a un acord que desencalli el conflicte. Garcia recorda que els establiments paguen la taxa d’escombraries i denuncia que, un cop més, els efectes del mal funcionament del servei recauen sobre els negocis. També alerta que la vaga arriba en un moment especialment delicat, amb la ciutat a punt de rebre milers de visitants per Temps de Flors.
La preocupació també s’estén al comerç del centre. La presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, remarca que l’entitat agrupa comerços, restauració i altres activitats econòmiques de la zona, i que la vaga afecta el conjunt del teixit econòmic. Ramírez subratlla que no entra a valorar les reivindicacions laborals dels treballadors, però sí les conseqüències que l’aturada té per als establiments. «Tothom té dret a vaga i nosaltres no entrem a valorar si és adequada o no, perquè al final estem al mig i en patim les conseqüències», afirma.
Ramírez lamenta especialment que el debat sobre les escombraries torni a coincidir amb Temps de Flors. Considera que la mostra hauria de projectar una imatge positiva de la ciutat i posar en valor la feina de les persones i entitats que hi participen. «És una mica trist que quan s’hauria de parlar de l’humà que arriba a la ciutat i de tot l’humà que és per venir a Girona, es parli d’escombraries», assenyala.
Un acord
La presidenta de Girona Centre recorda que Temps de Flors depèn en bona part de la implicació altruista de veïns, associacions i entitats, i creu que la brossa acumulada pot deslluir aquesta feina. «Si tu tens uns espais de flors i al costat està ple d’escombraries, la gent comentarà més les escombraries que les flors», adverteix. Per això apel·la a la responsabilitat de totes les parts i demana que s’arribi a un acord «com sigui» per evitar que la vaga continuï afectant la ciutat.
El primer dia d’aturada ja ha deixat imatges visibles al centre. Ramírez explica que alguns establiments han tornat a entrar les bosses de deixalles en veure que no es recollien, però que en altres casos la brossa s’ha quedat al carrer.Segons la representant comercial, la situació genera «indignació» i «impotència» perquè els negocis necessiten un espai públic net i endreçat, sobretot en una setmana clau per a la ciutat.
A peu de carrer, la preocupació també és evident. Valeria del Arca, cambrera de la cafeteria L’Altell, critica que als comerços se’ls exigeixi complir amb els pagaments vinculats a la recollida d’escombraries, però que després el servei «no funcioni com pertocaria». Del Arca entén que els treballadors reclamin el que consideren just, però lamenta que l’aturada arribi ara, a les portes de Temps de Flors, perquè pot tenir un efecte negatiu per als establiments. Entre els veïns, però, també hi ha comprensió cap a la plantilla. La vaga, convocada amb caràcter indefinit, afecta el servei de neteja viària i recollida de residus de la ciutat i arriba en plena setmana prèvia a una de les cites amb més projecció de Girona.
