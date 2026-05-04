L’Espai Gironès repartirà 2.000 regals per celebrar el 21è aniversari
La campanya s’allargarà fins al 23 de maig i inclourà premis com televisors, smartphones, targetes regal i altres obsequis
Redacció
L’Espai Gironès celebra aquest mes de maig el seu 21è aniversari amb una campanya en què repartirà 2.000 regals entre els visitants del centre comercial. La iniciativa comença aquest dilluns 4 de maig i s’allargarà fins al dissabte 23 de maig.
Entre els premis que es podran obtenir hi ha televisors Smart TV de 32 polzades, smartphones Samsung, un patinet elèctric, targetes regal, auriculars bluetooth, altaveus sense fils i altres obsequis. Per participar-hi, caldrà presentar al Punt d’Informació un o dos tiquets de compra dels establiments del centre que sumin un mínim de 50 euros.
Els participants podran provar sort en una pinyata gegant d’aniversari, d’on hauran d’escollir una papereta a cegues per saber si han guanyat algun premi i quin obsequi els correspon. Una mateixa persona podrà participar-hi fins a dues vegades al dia.
La celebració es tancarà el dissabte 23 de maig a la tarda amb una activitat gratuïta que inclourà un espectacle de màgia a càrrec del Mag Nil.
El centre comercial, que va obrir portes el 25 de maig del 2005 al Pla de Salt, també ha impulsat durant l’últim any i mig diverses actuacions de millora, com la renovació de la jardineria, el reforç de la il·luminació exterior i de les zones comunes, i la reforma integral dels lavabos de l’àrea de restauració, que està previst que finalitzi abans de l’estiu.
