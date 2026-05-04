Pau Presas es tornarà a presentar per revalidar l’alcaldia de Cassà de la Selva
L’actual alcalde optarà a encapçalar de nou la llista de Fem Cassà en una assemblea que se celebrarà dissabte a la Sala Galà
L’alcalde de Cassà de la Selva, Pau Presas, ha confirmat que es tornarà a presentar per revalidar l’alcaldia a les eleccions municipals del maig del 2027. L’actual batlle ha anunciat que presentarà la seva candidatura per tornar a encapçalar la llista de Fem Cassà, en una assemblea que el grup celebrarà aquest dissabte 9 de maig, a les dotze del migdia, a la Sala Galà. Presas ha fet pública la decisió a través d’un vídeo difós a les xarxes socials. En el missatge, l’alcalde assegura que optar de nou a l’alcaldia és «un honor i una gran responsabilitat» i afirma que se sent «amb forces, amb ganes i amb el compromís de continuar liderant el projecte de Fem Cassà per seguir millorant i fent avançar» el municipi.
L’alcalde també explica que la decisió ha estat meditada i compartida tant amb la família com amb el grup municipal. «Aquest pas no és individual: és una decisió compartida amb la família i amb l’equip de Fem Cassà, amb qui em sento fort i acompanyat per seguir al capdavant del projecte», afirma Presas. La candidatura s’haurà de validar en l’assemblea de Fem Cassà d’aquest dissabte, en què tot apunta que Presas serà l’únic candidat. L’actual alcalde ha animat les persones que vulguin donar-li suport o formar part d’aquesta nova etapa a assistir a la trobada de la Sala Galà.
En el seu missatge, Presas defensa que en els últims tres anys s’han iniciat «grans transformacions» a Cassà de la Selva i sosté que el municipi «ha millorat en molts aspectes». Per això, assegura que vol continuar al capdavant del projecte «per seguir millorant» el poble i aconseguir «el poble que els cassanencs i cassanenques es mereixen». Fem Cassà va guanyar les darreres eleccions municipals a Cassà de la Selva. La plataforma està formada per persones i entitats d’un ventall ampli d’opcions polítiques i es va presentar amb l’objectiu de situar els interessos del municipi com a prioritat.
