Quart celebrarà la cinquena Festa del Fang amb tallers, tast de vins i dinar popular
La jornada es farà dissabte 9 de maig a l’entorn del Museu de la Terrissa i vol acostar l’ofici terrisser a tots els públics
Quart celebrarà el pròxim dissabte 9 de maig la cinquena edició de la Festa del Fang, una jornada festiva i participativa dedicada a donar a conèixer el món de la terrissa. L’activitat, impulsada per l’Ajuntament de Quart i l’Associació de Terrissers Artesans de Quart, tindrà lloc principalment a l’exterior del Museu de la Terrissa i oferirà propostes per a totes les edats.
La festa convertirà l’entorn del museu en l’epicentre d’una desena d’activitats vinculades al fang, la creativitat i la tradició terrissera. Durant el matí, els visitants podran participar en diversos tallers pràctics, pensats tant per al públic familiar com per a persones adultes, amb l’objectiu d’apropar l’ofici de terrisser d’una manera lúdica i divulgativa. Entre les activitats més destacades hi haurà el taller de roda de terrissaire, en què grans i petits podran aprendre a modelar el fang amb torn de la mà d’artesans experts. També es podrà descobrir la tècnica japonesa del Raku, basada en l’extracció de les peces del forn encara calentes i la seva immersió en materials orgànics per aconseguir efectes decoratius singulars. El programa inclourà també un taller de bioconstrucció amb fang i palla, un taller de rajoletes, el tradicional trencaolles per als més petits i, com a novetat, una proposta de creació de figures amb fang. Al llarg del matí, els infants també podran interactuar amb el personatge del Pastafang i els seus amics, que animaran la jornada amb música i balls.
Novetats
Una altra de les novetats d’aquesta cinquena edició serà la incorporació d’un tast de vins, previst a la una del migdia a l’exterior del Museu de la Terrissa, amb un preu de cinc euros per persona i adreçat a majors d’edat. A les dues, la festa continuarà amb un dinar popular amb cassoles de terrissa al gimnàs de l’Escola Santa Margarida. El menú tindrà un preu de 16 euros i els tiquets es podran comprar anticipadament a l’OAC de l’Ajuntament de Quart fins al 7 de maig a les dotze del migdia.
La programació arrencarà a les deu del matí amb el taller d’artteràpia «Reconnectar amb el meu món interior», conduït per la terapeuta holística i corporal Anna Sánchez a l’Edifici de l’Estació. L’activitat, gratuïta però amb inscripció obligatòria, està adreçada a persones majors d’edat i proposa un espai d’expressió a través de l’art.
La jornada es tancarà a la tarda amb el teatre infantil Bang!, a les cinc, a l’exterior del Local Social de Quart, amb berenar de pa amb xocolata. Amb aquesta nova edició, la Festa del Fang reforça la seva voluntat de reivindicar una tradició arrelada al municipi i de donar a conèixer el valor cultural i artístic de la terrissa.
