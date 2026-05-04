Salellas exigeix a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga de Girona+Neta
L'Ajuntament ha reunit un comitè de crisi per abordar la situació
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, exigeix a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga de Girona+Neta. En un escrit a X, Salellas admet que la decisió tindrà "un efecte directe" en el servei i que la "voluntat" d'afectar els gironins i Temps de Flors és "obvi". L'alcalde afirma que el servei ja ha patit prou incidències en els últims anys i demana disculpes a la ciutadania per les molèsties que es generaran. Salellas remarca que és un servei "externalitzat" i que, per tant, la negociació del conveni és "un tema entre l'empresa i el comitè". Tot i això, diu que han treballat intensament per millorar el contracte i han convocat una desena de trobades bilaterals. Aquest matí ha convocat un comitè de crisi per abordar-ho.
"Hem complert amb allò que se'ns va demanar per les parts, hem obert la porta a millores del servei, que serien una bona notícia per tots, i hem mogut les peces per facilitar l'entesa", insisteix Salellas. "Els gironins no entenen ni es mereixen aquesta situació", afegeix.
Tot i els esforços, però, diu que l'escenari és "diferent de l'esperat". "Ens sentim decebuts alhora que empàtics amb els veïns i veïnes", afirma. Per això, afegeix, continuaran treballant per "facilitar una entesa" que permeti millorar les condicions laborals del personal i, sobretot, per "defensar els interessos dels nostres veïns i veïnes que es mereixen tenir un servei de neteja i recollida de residus de qualitat".
