Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Bisba de GironaObres pl. EspanyaIrregularitats CassàSpar GironaAmics de les Artsagenda GironaMax Navarro
instagramlinkedin

Salellas exigeix a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga de Girona+Neta

L'Ajuntament ha reunit un comitè de crisi per abordar la situació

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, reunit amb el comitè de crisi per la vaga.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, reunit amb el comitè de crisi per la vaga. / Gerard Vilà / ACN

ACN

ACN

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, exigeix a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga de Girona+Neta. En un escrit a X, Salellas admet que la decisió tindrà "un efecte directe" en el servei i que la "voluntat" d'afectar els gironins i Temps de Flors és "obvi". L'alcalde afirma que el servei ja ha patit prou incidències en els últims anys i demana disculpes a la ciutadania per les molèsties que es generaran. Salellas remarca que és un servei "externalitzat" i que, per tant, la negociació del conveni és "un tema entre l'empresa i el comitè". Tot i això, diu que han treballat intensament per millorar el contracte i han convocat una desena de trobades bilaterals. Aquest matí ha convocat un comitè de crisi per abordar-ho.

"Hem complert amb allò que se'ns va demanar per les parts, hem obert la porta a millores del servei, que serien una bona notícia per tots, i hem mogut les peces per facilitar l'entesa", insisteix Salellas. "Els gironins no entenen ni es mereixen aquesta situació", afegeix.

Notícies relacionades i més

Tot i els esforços, però, diu que l'escenari és "diferent de l'esperat". "Ens sentim decebuts alhora que empàtics amb els veïns i veïnes", afirma. Per això, afegeix, continuaran treballant per "facilitar una entesa" que permeti millorar les condicions laborals del personal i, sobretot, per "defensar els interessos dels nostres veïns i veïnes que es mereixen tenir un servei de neteja i recollida de residus de qualitat".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
  2. Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
  3. Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
  4. Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
  5. La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
  6. L’abandonament de vaixells creix en els ports esportius gironins i catalans
  7. Max Navarro: 'treballo molt i soc conscient que no tothom té les mateixes oportunitats que jo
  8. Manolo García i Quimi Portet: «El Último de la Fila és tornar a casa; estàvem bojos per la música i això ens continua unint»

Salellas exigeix a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga de Girona+Neta

Salellas exigeix a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga de Girona+Neta

Impulsen una formació al Ripollès per fomentar l'emprenedoria i la innovació en una de les comarques més envellides

Impulsen una formació al Ripollès per fomentar l'emprenedoria i la innovació en una de les comarques més envellides

Hisenda tractarà amb les autonomies la reforma del finançament després del 17M

Hisenda tractarà amb les autonomies la reforma del finançament després del 17M

El Barça vola cap a la final d’Oslo

El Barça vola cap a la final d’Oslo

Bàscara engega el procés per embargar els terrenys del polígon d'Orriols per un deute d'1,8 milions

Bàscara engega el procés per embargar els terrenys del polígon d'Orriols per un deute d'1,8 milions

El Sevilla definirà avui la gravetat de la derrota del Girona

El Sevilla definirà avui la gravetat de la derrota del Girona

La vaga de neteja a Girona arrenca sense acord

La vaga de neteja a Girona arrenca sense acord

El Govern prepara una nova normativa contra el soroll mentre Girona i Salt continuen lluny del descans acústic òptim

El Govern prepara una nova normativa contra el soroll mentre Girona i Salt continuen lluny del descans acústic òptim
Tracking Pixel Contents