Vaga dels treballadors de Girona+Neta: les conseqüències ja es noten al centre de Girona
La plaça de la Independència, amb una elevada presència de bars i restaurants, mostra les primeres acumulacions de residus
Les conseqüències de la vaga dels treballadors de Girona+Neta ja es comencen a notar aquest dilluns al centre de Girona. A la plaça de la Independència, una zona amb una elevada presència de bars i restaurants, s’hi acumulen bosses de residus a la via pública arran de l’aturada del servei de recollida. La vaga afecta el servei de neteja i recollida de residus de Girona+Neta, adjudicat a l’UTE FCC Arema Girona, integrada per FCC Medio Ambiente SAU, Girona SA i una filial de la gironina Rubau. El consistori insisteix que es tracta d’un conflicte laboral entre una empresa privada i la seva plantilla, mentre manté el seguiment de la situació per si cal activar serveis d’emergència en cas de risc de salubritat.
