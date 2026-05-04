La vaga de Girona+Neta redueix dràsticament la recollida de residus a la ciutat
Els serveis mínims afecten tots els models de recollida de la ciutat, com contenidors intel·ligents, porta a porta i àrees temporals, amb un calendari específic per aquesta setmana
A causa de la vaga que ha iniciat la plantilla de Girona+Neta aquest dilluns "la freqüència de recollida serà molt inferior a l'habitual", ha assegurat l'Ajuntament de Girona en un comunicat. A partir d'ara, així, només es prestaran els serveis mínims, que afectaran a tots els models de recollida de la ciutat: contenidors intel·ligents, porta a porta, àrees temporals i porta a porta comercial. El calendari de serveis mínims està previst per aquesta setmana, entre el 4 i l'11 de maig.
Contenidors intel·ligents
Pel que fa als contenidors intel·ligents es recollirà l'orgànica dimarts i dissabte. També dimarts es recollirà el rebuig, dimecres els envasos i dijous el paper. Per tant, durant aquesta setmana no es recollirà cap dia el vidre.
Àrees temporals
Les àrees temporals de contenidors, ubicades durant unes hores al Barri Vell i a part del Mercadal, només s'instal·laran dilluns i divendres. Es podran llançar totes les fraccions (rebuig, envasos, paper i orgànica), menys vidre i tèxtil sanitari.
Porta a porta
En canvi, en el porta a porta no es recollirà vidre ni cartó durant tota la setmana. Aquest model queda dividit en dues zones: zona A (Palau-sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu, Torre Gironella, Pedreres-Fora Muralla, Montilivi, La Creueta i Sant Narcís) i zona B (Fontajau, Germans Sàbat, Mas Catofa, Domeny-Pla de Domeny-Taialà, Vall de Sant Daniel, Montjuïc, Pujada de la Torrassa i Campdorà-Gavarres).
L'orgànica es passarà a recollir a la zona A dilluns i divendres, i a la zona B dimarts i dissabte. Per altra banda, els envasos es replegaran divendres a la zona A i dissabte a la zona B, i el tèxtil sanitari es recollirà dilluns i divendres a la zona A i dimarts i dissabte a la zona B). Al llarg de la setmana l'empresa no collirà paper ni vidre.
Finalment, l'orgànica del porta a porta comercial es recollirà cada dia menys dilluns. Els envasos ho faran dimecres i divendres, el paper dimarts, dijous i dissabte, el vidre dimecres i el rebuig dimarts i dissabte.
Primeres afectacions
La vaga ja s'ha notat durant la matinada de diumenge a dilluns, quan "ha quedat incomplet" el servei de recollida de residus porta a porta a la zona A. Tampoc s'ha completat la recollida comercial. En una publicació a les xarxes socials, l'Ajuntament ha demanat als veïns i comerciants que "retirin les deixalles del carrer fins a la pròxima recollida d'acord amb els serveis mínims". Aquest diumenge els veïns podien treure els cubells de vidre i resta, amb els serveis mínims, però aquestes fraccions no es recolliran durant la primera setmana de vaga.
En un comunicat, el mateix consistori ha assenyalat que "vetllarà pel compliment estricte" dels serveis mínims. En cas que hi hagi "risc per a la salut pública", l'Ajuntament ha recordat que "contractarà serveis d'emergència".
Altres serveis
A més, la neteja viària es farà dues vegades a la setmana i, en cas d'esdeveniments multitudinaris lúdics programats s'efectuarà una neteja i recollida de residus el mateix dia o l'endemà. Sí que es mantindrà el servei ordinari en les zones d'especial protecció, com centres sanitaris o mercats municipals. També estaran obertes les deixalleries de Mas Xirgu i Sarrià de Ter, es manté la recollida de voluminosos concertat amb trucada prèvia (ja que el servei el fa TIRGI) i es garanteix al 100% la neteja immediata per vessaments. A part, l'Oficina de Suport a la Gestió de Residus (OSGRE) estarà oberta en l'horari habitual.
Finalment, durant la vaga no es prestarà el servei de les deixalleries mòbils i també queda suspesa la recollida de mobles i trastos. Només es retiraran voluminosos en cas que impedeixin el pas de vianants o obstaculitzin el trànsit de vehicles.
