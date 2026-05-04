Girona es desperta amb vaga de neteja després d’una negociació sense acord
L'empresa volia deixar punts del conveni pendents d'una decisió municipal, un fet que el comitè considera inacceptable per a la negociació
La vaga de neteja a Girona ha començat aquesta matinada sense acord entre l’empresa i el comitè de Girona+Neta, després d’una jornada de negociació que es va allargar fins a última hora. El comitè donava per fet ahir al vespre l’inici de l’aturada a les 00.00 hores i assegurava que continuava disposat a negociar, però no a acceptar que una part del conveni quedés pendent d’una decisió posterior de l’Ajuntament de Girona.
Segons fonts del comitè, l’escull de les últimes hores era la voluntat de l’empresa de deixar oberts punts del conveni vinculats a una decisió municipal. Els representants dels treballadors sostenen que aquest element no havia de condicionar la negociació directa entre empresa i plantilla. El comitè tenia previst fer públic un comunicat per exposar la seva posició.
Les converses havien començat al migdia i es van reprendre a la tarda després d’una pausa per dinar. En aquell moment, el comitè ja advertia que no hi havia cap preacord global, tot i que les posicions s’havien acostat en alguns punts. Al vespre, la previsió era que la reunió s’allargués fins a la matinada, sense una hora límit clara.
Qualsevol pacte haurà de passar per l’assemblea
El comitè també remarcava que, encara que s’arribés a un preacord, la decisió final correspondria al conjunt de la plantilla. Qualsevol proposta hauria de ser sotmesa a una assemblea de treballadors i ratificada abans de desconvocar formalment la vaga d’escombriaires.
El conflicte afecta un servei bàsic per al dia a dia de Girona. La neteja viària i la recollida de residus poden acumular incidències visibles als carrers i als contenidors si l’aturada s’allarga i no hi ha un acord en les pròximes hores.
Les discrepàncies se situen sobretot en l’organització de les jornades, els torns i l’obligació de treballar en dies festius, més que no pas en els increments econòmics.
Respectar els horaris i el descans
La plantilla reclama que es respectin els horaris del conveni, que no s’imposi el treball en dies de descans, que els salaris quedin vinculats a l’IPC, més estabilitat per al personal eventual i el manteniment dels drets adquirits.
La convocatòria de vaga ja havia estat aprovada a mitjans d’abril. El 30 d’abril, els treballadors es van reunir en assemblea per conèixer l’estat de les converses i traslladar suport al comitè en el tram final de la negociació, però no van tornar a votar l’aturada.
