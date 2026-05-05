Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas

Els fets van tenir lloc dissabte, però no va ser fins dilluns que la dona, es va presentar voluntàriament als Mossos d’Esquadra

Les imatges del garatge de Salt, lloc de l'homicidi / Eva Batlle

Una discussió de parella va desencadenar el crim de Salt. Segons les primeres investigacions, la dona va apunyalar la seva parella a la cama després d’una baralla. Tot i que inicialment la ferida es va localitzar en aquesta extremitat, els investigadors no van descartar que hagués afectat una artèria i hagués provocat una hemorràgia mortal. L’home va morir dessagnat, un extrem que havia de confirmar l’autòpsia que se li havia de practicar a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Girona.

Després dels fets, la dona de 31 anys va fugir cap a Barcelona i no va ser fins dos dies més tard que es va entregar a la comissaria compartida dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt, on va confessar els fets.

La parella feia prop d’un any que vivia en un traster situat al número 17 d’un edifici de quatre plantes del carrer Doctor Ferran, a Salt. Segons alguns veïns, malvivien en aquest espai, on també hi residien altres persones en condicions precàries. Apunten, a més, que l’immoble havia estat escenari habitual d’intervencions policials, sovint relacionades amb el consum de drogues.

Els veïns també denuncien que la persiana d’accés al garatge feia més d’un any que estava trencada, fet que havia facilitat l’entrada de nombroses persones. Com a conseqüència, alguns residents han deixat d’aparcar-hi els seus vehicles. Aquest dimarts es mostraven sopresos dels fets que van trencar dilluns la calma per la forta presència policial.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) està al càrrec del cas i dilluns va treballar durant hores al lloc dels fets per aclarir-ne les circumstàncies exactes. Fins ben entrada la nit, els investigadors van continuar recollint proves i indicis.

El TSJC assegura que no constaven antecedents entre tots dos i la causa està sota secret de sumari. La detinguda passarà pròximament a disposició judicial.

