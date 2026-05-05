La deixalleria de Cassà de la Selva amplia horaris i millora serveis amb un nou contracte
L'Ajuntament inverteix al voltant de 74.000 euros en la renovació de tanca i contenidors
La deixalleria de Cassà de la Selva ha estrenat aquest mes de maig un nou contracte de gestió que comporta una ampliació de l’horari d’obertura i diverses millores tant en la recollida de residus com en les mateixes instal·lacions. L’objectiu és oferir un servei més àgil i útil a la ciutadania. A partir d’ara, l’equipament obre de dilluns a divendres laborables de 10 a 14 h i de 15 a 19 h, i els dissabtes no festius de 10 a 14 h. El canvi amplia la disponibilitat del servei durant la setmana, ja que fins ara la instal·lació no obria els dimarts i dijous al matí.
El nou contracte també preveu un augment d’aproximadament el 30% en la freqüència de recollida i buidatge dels contenidors, fet que ha de permetre incrementar la capacitat de recepció de la deixalleria i evitar que els usuaris es trobin els dipòsits plens. A més, l’equipament ha rebut una subvenció de prop de 74.000 euros de l’Agència de Residus de Catalunya, que servirà per renovar la tanca perimetral i substituir els contenidors de gran capacitat, amb un total de vuit unitats noves. La instal·lació incorporarà també millores en seguretat, amb un sistema d’alarma i videovigilància per reforçar el control de l’espai i prevenir usos indeguts.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas