Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim Saltvaga escombraries Gironahabitants Gironaatur GironaTemps de FlorsGirona FCSpar Girona
instagramlinkedin

La deixalleria de Cassà de la Selva amplia horaris i millora serveis amb un nou contracte

L'Ajuntament inverteix al voltant de 74.000 euros en la renovació de tanca i contenidors

La deixalleria de Cassà de la Selva.

La deixalleria de Cassà de la Selva. / Ajuntament de Cassà de la Selva

Redacció

Redacció

Cassà de la Selva

La deixalleria de Cassà de la Selva ha estrenat aquest mes de maig un nou contracte de gestió que comporta una ampliació de l’horari d’obertura i diverses millores tant en la recollida de residus com en les mateixes instal·lacions. L’objectiu és oferir un servei més àgil i útil a la ciutadania. A partir d’ara, l’equipament obre de dilluns a divendres laborables de 10 a 14 h i de 15 a 19 h, i els dissabtes no festius de 10 a 14 h. El canvi amplia la disponibilitat del servei durant la setmana, ja que fins ara la instal·lació no obria els dimarts i dijous al matí.

El nou contracte també preveu un augment d’aproximadament el 30% en la freqüència de recollida i buidatge dels contenidors, fet que ha de permetre incrementar la capacitat de recepció de la deixalleria i evitar que els usuaris es trobin els dipòsits plens. A més, l’equipament ha rebut una subvenció de prop de 74.000 euros de l’Agència de Residus de Catalunya, que servirà per renovar la tanca perimetral i substituir els contenidors de gran capacitat, amb un total de vuit unitats noves. La instal·lació incorporarà també millores en seguretat, amb un sistema d’alarma i videovigilància per reforçar el control de l’espai i prevenir usos indeguts.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
  2. Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
  3. Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
  4. Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
  5. Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
  6. «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
  7. Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
  8. Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas

La UdG fa balanç dels tallers universitaris contra la desinformació

La UdG fa balanç dels tallers universitaris contra la desinformació

L’assassí de la dona d’Esplugues ja va ser detingut a Burgos per atrinxerar-se al castell amb pedres

L’assassí de la dona d’Esplugues ja va ser detingut a Burgos per atrinxerar-se al castell amb pedres

La plantilla de Girona+Neta assegura que compleix "escrupolosament" amb els serveis mínims

La plantilla de Girona+Neta assegura que compleix "escrupolosament" amb els serveis mínims

Vídeo | Contenidors desbordats a Sant Narcís i Santa Eugènia per la vaga de Girona+Neta

Treballadors de Puig de les Basses es concentren en suport al director després de la seva renúncia

Treballadors de Puig de les Basses es concentren en suport al director després de la seva renúncia

Bogeria pel clàssic: una "superproducció audiovisual" i entrades a 12.500 euros

Bogeria pel clàssic: una "superproducció audiovisual" i entrades a 12.500 euros

Coulibaly desmenteix el seu fitxatge per l'Athinaikos grec: "Els rumors són completament falsos"

Coulibaly desmenteix el seu fitxatge per l'Athinaikos grec: "Els rumors són completament falsos"

Catalunya obté 125 Banderes Blaves, segueix quarta en el rànquing espanyol i lidera els ports amb 24

Catalunya obté 125 Banderes Blaves, segueix quarta en el rànquing espanyol i lidera els ports amb 24
Tracking Pixel Contents