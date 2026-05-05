Els precedents de 2004 i 2011: vagues de la neteja que es van allargar més de deu dies a Girona
Girona ha viscut amenaces de vaga prèvies a Temps de Flors en diverses ocasions, com el 2022, el 2010, el 2012 i el 2015
No és la primera vegada que els treballadors de l'empresa que s'encarrega de la neteja i recollida de residus a Girona inicien una vaga. Algunes s'han allargat durant dies, altres han estat més curtes i també s'han produït casos en els quals s'ha convocat l'aturada, però no s'ha arribat a materialitzar perquè s'ha arribat a un acord abans de l'inici. Les dues que van tenir un impacte més gran van ser el 2004 i el 2011, que van durar més de deu dies.
La de març de 2004 es va allargar durant dotze dies, amb els treballadors que reclamaven un increment salarial i més treballadors, ja que denunciaven que el servei estava tensionat. Mentrestant, la vaga de l'abril de 2011 va durar onze dies i va ser a càrrec dels 27 treballadors de FCC Girona Selectiva, que recollien paper, envasos i vidre, i reclamaven l’equiparació laboral i salarial amb la plantilla de Musersa, que feia la resta i l’orgànica.
Musersa es va fer càrrec del servei de neteja i recollida de residus entre 1988 i 2011, tot i que el 2011 va fer les tasques amb el contracte ja vençut des de juny de 2010 i, per això, FCC executava diferents serveis. El relleu va arribar el 2012 amb la constitució de Serveis Municipals de Neteja de Girona SA, l’empresa mixta després coneguda com a Girona+Neta, participada per l’Ajuntament i FCC.
A les portes de Temps de Flors
També hi ha antecedents de vaga a les portes de Temps de Flors. El precedent més clar el trobem el 2019. El 9 de maig la plantilla va començar una vaga indefinida, a dos dies del tret de sortida de la mostra floral. L'acord, en aquest cas, es va tancar hores més tard i no va arribar a impactar amb Temps de Flors, però sí que va deixar munts de deixalles acumulats als carrers durant el dia i mig, aproximadament, que va durar l'aturada.
L'acord es va tancar amb un augment salarial del 5% en dos anys (2,25% el primer i 2,75 el segon). A més, a més d'un centenar de peons especialistes se'ls van incrementar el complement per ser una categoria amb esforç físic més elevat de cinquanta a cent euros mensuals. També es van produir millores a escala social, com jubilacions parcials anticipades o aspectes relacionats amb la conciliació familiar.
El 2019 es van negociar les millores durant quatre mesos, mentre que ara el comitè d'empresa fa més d'un any que negocia el nou conveni col·lectiu. Cal destacar que, en aquell moment, l'empresa era mixta i l'Ajuntament en tenia un 25%. Ara, l'empresa és totalment privada.
Altres casos
L'amenaça de la vaga per Temps de Flors per part dels treballadors de la neteja ha estat un patró constant. L'últim cas es remunta poc abans de la posada en marxa del contracte actual, el maig de 2022 (el contracte va engegar el setembre del mateix any). Els treballadors van convocar una vaga pel 2 de maig que va acabar sent desconvocada. La mostra floral, aquell any, va donar el tret de sortida el 7 de maig.
Per altra banda, anys com el 2010, el 2012 o el 2015 la plantilla també va convocar una vaga que impactava de ple amb Temps de Flors. Aquests anys, però, es va arribar a un acord, tot i que en totes aquestes ocasions faltaven pocs dies per l'inici de la mostra floral.
En altres vegades sí que els escombriaires han fet vaga que s'han allargat dies, però no ha estat per Temps de Flors.
