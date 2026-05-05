Girona convoca una reunió amb empresa i comitè per avaluar es compleixen els serveis mínims de la vaga d'escombraries
Els sindicats de Girona+Neta reclamen una "negociació real i efectiva" després de l'última mediació fallida
L'Ajuntament de Girona ha convocat una reunió amb l'empresa i el comitè per avaluar si s'estan complint els serveis mínims amb la vaga de recollida d'escombraries. L'aturada, amb caràcter indefinit, va començar aquest dilluns a la mitjanit i ja ha deixat imatges de bosses i cartons acumulats en algunes zones de la ciutat; en especial al Barri Vell i a la plaça Independència. El consistori té dubtes que els serveis mínims que ha decretat Treball s'estiguin duent a terme com pertoca, i per això ha convocat les dues parts a una trobada de seguiment. Els sindicats de Girona+Neta, després de l'última mediació fallida, reclamen una "negociació real i efectiva" i subratllen que és l'empresa qui ha d'assumir els increments de l'IPC.
La vaga de recollida d'escombraries afecta tots els models que hi ha a la ciutat: porta a porta (tant domèstic com comercial), àrees temporals (Barri Vell i Mercadal) i contenidors intel·ligents. I també, totes les fraccions; és a dir, envasos, paper i cartó, vidre i resta.
En el cas dels establiments, la fracció orgànica es recull cada dia excepte els dilluns. Els envasos, dimecres i divendres; el rebuig, dimarts i dissabte; el paper, dimarts, dijous i dissabte, i el vidre, tan sols els dimecres. Pel que fa al porta a porta domiciliari, els serveis mínims s'apliquen en funció dels barris (dividits en dos grups). A grans trets, l'orgànica i el tèxtil sanitari es recullen dos dies; els envasos, un i la resta de fraccions (vidre i paper i cartó) aquesta setmana no es recullen.
A les àrees temporals, totes les fraccions -excepte el vidre, en què no hi ha servei- es recullen els dilluns i els divendres. I amb els contenidors intel·ligents (el model més estès a la ciutat) l'orgànica es recull el dimarts i dissabte; el rebuig, el dimarts; els envasos, el dimecres; el paper, el dijous, i el vidre -com passa en altres casos- no es recull cap dia.
A partir del moment en què va començar la vaga, l'ajuntament ja va deixar clar que vetllaria "pel compliment estricte dels serveis mínims" i que, si es produïssin situacions de risc per a la salut pública, contractaria serveis d'emergència per retirar residus acumulats.
El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, també va deixar clar, però que el consistori considerava que els serveis mínims fixats per Treball eren "insuficients". Sobretot, pel que fa a l'orgànica, perquè l'ajuntament creu que s'hauria de recollir cada 48 hores.
Contenidors desbordats
L'aturada indefinida ja ha deixat imatges de bosses i cartons acumulats en algunes zones de la ciutat. És el cas del Barri Vell i la plaça Independència, on hi ha força bars i restaurants, o algunes illes de contenidors a barris com Sant Narcís i Santa Eugènia (que estan del tot desbordats). En altres punts, es veuen bosses a terra o bé trastos i caixes al costat dels contenidors.
Aquest dimarts, a primera hora de la tarda, l'Ajuntament ha convocat una reunió entre empresa i comitè de Girona+Neta per avaluar si s'estan complint els serveis mínims com pertoca. La trobada es farà a dos quarts de tres de la tarda al consistori, i arriba després que l'última mediació entre les parts s'acabés sense avenços.
El principal escull es troba en els increments de l'IPC. Els sindicats sostenen que ha de ser Girona+Neta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte (que és la part que assumeix el consistori). "Estem en contra que els increments salarials d'una empresa privada es carreguin en diners públics, provinents dels impostos de la ciutadania, que és precisament el plantejament que defensa l'empresa", subratlla el comitè.
