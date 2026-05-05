Girona fa passos per portar els serveis econòmics municipals al carrer Ultònia
L’Ajuntament redacta el projecte per reformar les antigues oficines de Medi Ambient de la Generalitat, una operació anunciada el 2023 després de descartar el trasllat a l’edifici del Molí
’Ajuntament de Girona comença a fer passos perquè el trasllat dels serveis econòmics municipals al carrer Ultònia sigui una realitat. El consistori ha redactat el projecte d’execució per reformar i adequar part de la tercera planta i la totalitat de la quarta planta de l’edifici situat als números 10-12, unes oficines que anteriorment havien acollit els serveis territorials de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.
L’operació no és nova. El març del 2023, l’Ajuntament i la Generalitat ja havien arribat a un acord de cessió perquè els serveis municipals d’economia es poguessin traslladar a aquest immoble, situat entre el carrer Migdia i el Mercat del Lleó. Aquell moviment suposava descartar l’opció inicial de portar aquests serveis a l’edifici de la central del Molí, al carrer Santa Clara, una reforma que havia topat amb diferents entrebancs amb les empreses adjudicatàries.
Encara s'ha de licitar
Ara, el projecte d’execució concreta aquella previsió i fixa les obres necessàries per adequar l’espai a l’ús municipal. Tot i això, l’inici dels treballs no és imminent, ja que abans caldrà tramitar la licitació per adjudicar les obres a una empresa interessada. La previsió és que les noves oficines acullin serveis vinculats a l’àrea econòmica, especialment Tresoreria, Gestió Tributària i Recaptació, que actualment ocupen espais a l’edifici consistorial de la plaça del Vi. El document justifica el trasllat per la necessitat creixent d’espai dins la seu municipal i per l’adequació dels llocs de treball a criteris més amplis arran de la pandèmia. La previsió és que hi puguin treballar entre 38 i 40 persones.
Les noves oficines han d’acollir uns 40 treballadors de Tresoreria, Gestió Tributària i Recaptació
L’Ajuntament disposa d’aquestes oficines a través d’un dret de superfície per un termini de 40 anys, acceptat per la Junta de Govern Local el març de 2023. La superfície construïda total és de 728 metres quadrats, dels quals 706 són útils, repartits entre la tercera i la quarta planta.
La reforma no preveu actuar sobre l’estructura de l’edifici ni modificar-ne les façanes, sinó adequar l’interior dels espais. El programa funcional inclou tretze despatxos —nou a la quarta planta i quatre a la tercera—, serveis higiènics a cada planta, magatzems, espais d’instal·lacions, un local per al rack i el SAI, vestíbuls i una sala de descans-menjador per al personal.
Les obres, que encara s’han de licitar, tindran un preu de sortida d’uns 369.000 euros
Una de les actuacions principals serà la renovació completa de la climatització i la ventilació, ja que la instal·lació existent es considera obsoleta i en mal estat. També es refaran els lavabos per adaptar-los a la normativa d’accessibilitat, amb un servei adaptat a cada planta, i s’actualitzaran les instal·lacions elèctriques, de telecomunicacions, seguretat i protecció contra incendis.
Nova il·luminació
El projecte també contempla la renovació de l’enllumenat interior amb lluminàries LED, la reparació de les fusteries exteriors existents, la recuperació dels paviments de pedra granítica amb un nou polit antilliscant i treballs de pintura i acabats. Els falsos sostres dels passadissos i zones afectades es desmuntaran per substituir els conductes de climatització i aprofitar el pas de noves instal·lacions.
El pressupost total del contracte és de 368.980,55 euros, IVA inclòs. La partida més elevada correspon a les instal·lacions, amb 170.786 euros. Un cop adjudicades, les obres tindran un termini previst d’execució de setze setmanes, en una única fase i sense recepcions parcials.
