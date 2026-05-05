Girona Neta i Digna i la CAV reclamen diàleg urgent per evitar un "retrocés" en la neteja de la ciutat

Les associacions reclamen diàleg entre empresa i treballadors per trobar una sortida ràpida al conflicte, tements per la imatge de la ciutat

Acumulació de brossa a la rambla de la Llibertat de Girona. / Marc Martí Font

Josep Coll

L'associació Girona Neta i Digna i la Coordinadora d'Associacions Veïnals (CAV) es mostren preocupades per l’estat de la ciutat i per l’efecte que la vaga de neteja pot tenir sobre els veïns i la imatge de Girona. Les dues entitats també coincideixen a reclamar diàleg i una sortida ràpida, perquè temen que el fet que s'acumulin deixalles fora dels contenidors pugui significar un "retrocés" després de les millores que, asseguren, s'han vist amb l'arribada de la nova generació de contenidors.

El president de Girona Neta i Digna, Jordi Tomàs, remarca que estan a favor del "dret a vaga" i el respecta "de forma escrupolosa". A més, comparteix les reivindicacions dels treballadors pel que fa a la millora del servei, amb més neteja o freqüències, entre d'altres. Ara bé, situa la part salarial fora del marge d’intervenció municipal, ja que és "una negociació interna". En aquest sentit, defensa que el seu "desig és que hi hagi diàleg, negociació i acord com més aviat millor", tot i que admet que no li "agrada veure la ciutat com està".

El conflicte arriba en un moment especialment sensible, amb Temps de Flors a tocar i amb una previsió d’alta afluència de visitants. Tomàs valora la implicació de l’Ajuntament en la millora del servei, després d’una reunió amb l’alcalde, Lluc Salellas, la setmana passada, però adverteix que aquesta part "implica una modificació del contracte i més diners". També assenyala que, tot i algunes millores amb la reorganització dels contenidors, encara hi ha punts de la ciutat amb problemes recurrents, amb contenidors desbordats com ara a l'encreuament entre els carrers Ibèria i Bisbe Sivilla, o sectors de Sant Narcís i Santa Eugènia, i també problemes amb els bujols a Montjuïc o Palau.

Deixalles acumulades al Barri Vell de Girona per la vaga. / Marc Martí Font

"Complir" amb els serveis mínims

Per altra banda, el president de la CAV, Roger Casero, hauria preferit que "les negociacions es fessin en un context de no convocatòria de vaga" sobretot per les conseqüències que pot tenir "per als veïns" i per "la imatge de la ciutat" en uns dies de més activitat amb l'arribada el dret de sortida de la mostra floral aquest dissabte. També adverteix que l’acumulació de residus es pot produir de manera general, encara que amb intensitats diferents segons els serveis mínims i les zones.

Igual que Tomàs, Casero considera que hi ha hagut una millora en el servei amb la posada en marxa de la nova generació de contenidors. Ara, però tem que la vaga pugui suposar un "retrocés" respecte a les millores que s’havien començat a veure, amb menys deixalles fora dels contenidors.

La crida compartida és que empresa i treballadors mantinguin oberta la negociació i que l’acord arribi abans que la situació s’agreugi. Casero admet que no tots els veïns podran organitzar-se per retenir els residus a casa i que, si alguns contenidors s’omplen, tornaran a aparèixer bosses, cartons i envasos al carrer. També reclama que "els serveis mínims es compleixin", perquè, si no es produeix, la situació pot "agreujar" els problemes de "neteja i salubritat" en plena setmana prèvia a un dels moments de més projecció pública de Girona.

